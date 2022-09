Neue Zufahrt zur Evangelischen Grundschule Nordhausen

Krimderode. Die Stadt Nordhausen will die Lützowstraße in Krimderode erneuern.

Für Fußgänger an der Evangelischen Grundschule soll es künftig sicherer werden. Die Stadt Nordhausen plant, die Lützowstraße zu erneuern und rechnet mit Baukosten von mehr als 360.000 Euro. Gibt der Hauptausschuss Mittwoch grünes Licht, kann die Verwaltung den Planungsauftrag an das Sundhäuser Ingenieurbüro Hydro-Ingenieure Nordhausen erteilen. Dieses hatte mit rund 63.000 Euro das günstigste von drei Angeboten vorgelegt. Im Haushalt sind die ersten 25.000 Euro eingeplant.

Die Lützowstraße ist die einzige Ein- und Ausfahrt zur Evangelischen Grundschule sowie zum angrenzenden Sport- und Spielplatz. Ihr Zustand ist „desaströs“, weiß man im Rathaus. Nur auf rund 70 der 210 Meter ist die Straße asphaltiert, der Rest besteht meist aus Schotter mit vielen Schlaglöchern.

Wo es einen Fußweg gibt, ist die Fahrbahn daneben mit vier Metern so schmal, dass die Autos bei Gegenverkehr oft auf diesen ausweichen. Die Folge: Gerade in den Stoßzeiten kommt es täglich zu Konfliktsituationen zwischen Fußgängern und Autofahrern. Das Aufkommen an „Elterntaxis“ ist besonders hoch, weil die Grundschule eine Privatschule ist und wegen des riesigen Einzugsgebiets keine reguläre Schulbusanbindung hat.

Geplant ist, im Zuge des Ausbaus den Verkehrsraum neu aufzuteilen.