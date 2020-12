Neuer Anlauf für Heringer Stadtrat

Landgemeinde-Bürgermeister Maik Schröter (CDU) lädt am Donnerstag, den 17. Dezember 2020, zur nächsten Stadtratssitzung ins Heringer Schloss.

Nachdem die Sitzung des Heringer Stadtrates vergangene Woche gleich zu Beginn an der Tagesordnung scheiterte, nimmt Landgemeinde-Bürgermeister Maik Schröter (CDU) am Donnerstag, den 17. Dezember 2020, einen neuen Anlauf. Beschlossen werden sollen unter anderem die Neubesetzung der Windehäuser Kindergartenleitung, die Wasserwehrsatzung sowie Bauleistungen für den 3. Abschnitt des Harz-Kyffhäuser-Rennsteig-Radweges zwischen Auleben und Badra. Außerdem möchte man eine Erhaltungssatzung für das Humboldtsche Schloss in Auleben beschließen. Nicht auf die Tagesordnung haben es der Nachtragshaushalt für 2020 sowie der Finanzplan und das Investitionsprogramm bis 2023 geschafft. Beginn ist 18 Uhr im Bankettsaal des Heringer Schlosses.