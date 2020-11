Neuer Beförsterungsvertrag für Landgemeinde Bleicherode

Der Zusammenschluss der Dörfer im westlichen Südharz zur Landgemeinde Bleicherode bringt noch immer Änderungen für bestehende Verträge mit sich. Aus diesem Grund stand zur jüngsten Sitzung des Gemeinderates nicht nur der Wirtschaftsplan des Kommunalwaldes für das kommende Jahr auf der Tagesordnung, sondern auch die Beschlussfassung über die forsttechnische Leitung und den forsttechnischen Betrieb.

Knut Apel, stellvertretender Leiter des Forstamtes Bleicherode-Südharz, gab den Gemeinderäten vor der Beschlussfassung einen Überblick über die Situation im Wald der Landgemeinde Bleicherode. Für das Jahr 2021 sei mit Erlösen in Höhe von 180.664 Euro zu rechnen. Diese setzen sich hauptsächlich durch den Holzverkauf, Fördermittel und die Jagd zusammen. Fördermittel erhält das Forstamt für den Verzicht von Nadelholzanbau im FFH-Gebiet, der Aufarbeitung von Schadholz sowie für Wiederaufforstung.

Dem stehen allerdings Kosten in Höhe von 178.854 Euro gegenüber, so dass sich ein geplantes Ergebnis von 1810 Euro ergibt. Knut Apel wies darauf hin, dass der Wald auch in diesem Jahr wieder sehr unter der Trockenheit, besonders an den Südhängen, gelitten habe und deshalb viel Schadholz anfalle.

Seit 1991 besteht zwischen Bleicherode und dem Forstamt ein Beförsterungsvertrag, der Kostensätze und Dienstleistungen regelt. Mit der Bildung der Landgemeinde wurde eine Aktualisierung notwendig. Der Vertrag beinhaltet die forsttechnische Leitung (Planung und Überwachen des Betriebsvollzuges) und den forsttechnischen Betrieb.

Dazu gehören Aufgaben wie die Baumschau an öffentlichen Straßen, die Wiederaufforstung, die Kostenkalkulation und die Aufstellung der Wirtschaftspläne.

Insgesamt umfasst der Kommunalwald eine Fläche von rund 835 Hektar. Die größten Flächen sind um Bleicherode und Hainrode. Es fallen 24.325 Euro Beförsterungskosten an.

Der Landgemeinderat stimmte dem Wirtschaftsplan für 2021 wie auch Beförsterungsvertrag mehrheitlich zu. Einzig die Fraktion der AfD enthielt sich.