Neuer Boden für Sterilflur im Klinikum Nordhausen

Im Südharz-Klinikum sind 100 Quadratmeter Bodenbelag und der darunter befindliche Estrich ausgetauscht worden. Was wie eine normale Instandhaltung ausschaut, sei in diesem Fall mit einer außergewöhnlichen logistischen Vorbereitung verbunden gewesen, berichtet Bernd Schimmel, Technikleiter im Klinikum. „Die Erneuerungen werden im sogenannten Sterilflur auf der Ebene 4 vorgenommen. Das ist der Verbinder zwischen der Sterilgutversorgung und den zwölf Operationssälen. Diese Brücke ist enorm wichtig, weil durch sie ein komplexer Reinbereich hergestellt werden kann. Allerdings stellt diese Maßnahme eine Herausforderung aller betroffenen Bereiche unsere Klinikums, aber auch für die Mitarbeiter der beauftragten Handwerksfirmen dar.”

So musste der bisherige Estrich komplett über Rutschen nach außen transportiert werden. Auch der Zugang für die Handwerker erfolgte nur durch eine an der Fassade angebrachte Konstruktion. Klinik-Geschäftsführer Guido Hage erklärt: „Ich möchte an dieser Stelle allen Beteiligten meinen Dank aussprechen. Die Zusammenarbeit sowie das Verständnis untereinander haben dazu beigetragen, dass wir den Austausch in einem kurzen Zeitraum und ohne Komplikationen realisieren konnten.”

Gekostet habe der Austausch rund 30.000 Euro. Parallel dazu seien auch die Brandmelder in diesen Bereichen ausgetauscht worden.