Bauarbeiter Nico Milek bei den aktuellen Bauarbeiten in der Grimmelallee.

Nordhausen. Möglich machen den Neubau die Arbeiten in der Grimmelallee und ein Förderpaket des Landes.

Neue Bushaltestelle entsteht vor Badehaus in Nordhausen

Im Rahmen der aktuellen Sanierungsarbeiten an der Nordhäuser Grimmelallee ist in Höhe des Badehauses der Neubau einer Bushaltestelle geplant. Darüber informierte die Stadtverwaltung im jüngsten Hauptausschuss. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich demnach auf knapp 70.000 Euro. Den größten Teil davon steuert das Land bei. Vom Freistaat erhielt die Stadt jetzt einen Zuwendungsbescheid aus der Förderung von Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr in Höhe von 52.500 Euro.