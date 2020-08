Neuer Fahrplan für Südharzer Busse und Straßenbahnen

Nordhausen. In Kraft tritt der Plan mit Schuljahresbeginn am 30. August.

Mit Schuljahresbeginn treten ab dem 30. August Fahrplanänderungen auf einigen Linien im Stadt- und Regionalverkehr in Kraft. Darüber informierten am Mittwoch die Verkehrsbetriebe. Umfangreicher ist das Angebot im Zuge der Einführung der Elektromobilität auf den Linien B, 23, 27, 29, 241 und 291.

Im Stadtbusverkehr wurden auf der Linie B zwei Fahrten zusätzlich über die Südstraße zum Bahnhofsplatz geführt. Die Haltestelle Kraja/Wartehalle wurde an Schultagen wieder in den Fahrplan der Linie 27 aufgenommen. Die Linie 291 bedient nunmehr die Haltestelle Wolkramshausen/Wernröder Straße von Wolkramshausen/Schule kommend in Richtung Nordhausen.

Wegen mangelnder Nachfrage wurden die Fahrten 21 und 22 der Linie 271 (Bleicherode - Friedrichsthal - Schiedungen - Trebra) aus dem Fahrplan genommen. Die Fahrt 10 der Linie 26 (Nordhausen - Großwechsungen - Haferungen - Kehmstedt - Wipperdorf) wurde auf 9.05 Uhr ab Kehmstedt vorgezogen.

Mehr Informationen im Netz unter www.verkehrsbetriebe-nordhausen.de sowie unter Telefon: 03631/63 92 15.