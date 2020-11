Neuer Funkmast in Salza nicht für 5G-Mobilfunk

Ein 46 Meter hoher 5G-Funkmast mitten im Wohngebiet Salza nahe des Tegut-Markts: Diese Nachricht empörte CDU-Stadtrat Steffen Iffland derart, dass er sich am Dienstagabend an die Medien wandte. In einer Pressemitteilung geht es mit der Stadtverwaltung hart ins Gericht: „Wir beraten im Stadtrat über gefühlt jeden Baum, der gepflanzt wird, über Toiletten und fehlende Papierkörbe. Aber wenn so ein großer Sendemast mitten im Wohngebiet gebaut und niemand informiert wird, dann kann von Transparenz und Bürgerbeteiligung keine Rede sein.“

Nun, da das Fundament seit Montag schon in Arbeit ist, sprach sich Iffland für einen umgehenden Baustopp aus und forderte Erklärungen aus dem Rathaus, welche Auswirkungen so ein Sendemast habe. Anwohner hätten ihm Angst um ihre Gesundheit sowie Angst vor dem Wertverlust ihrer Grundstücke geschildert.

Mit dem Fall konfrontiert, bestätigt die Stadtverwaltung, den Funkmastbau genehmigt zu haben. Schon im September 2019 sei dies geschehen, teilte Sprecher Lutz Fischer mit. Doch baue nicht einer der großen deutschen Mobilfunk-Anbieter, sondern die TEN Thüringer Energienetze, und zwar innerhalb ihres Betriebsgeländes am Umspannwerk. Der Turm diene allein dem digitalen Betriebsfunknetz zur Steuerung eigener Betriebsmittel.

TEN-Sprecher Martin Schreiber verweist auf die zunehmende Digitalisierung der Energiewirtschaft. „Der Funkmast soll der Steuerung der Energienetze dienen, und zwar auf der Basis der Schmalbandfrequenz von 450 Megahertz.“ Angestrebt sei, auf digitalem Weg von der Erfurter Netzleitstelle aus die Umspannwerke zu steuern. Auch sollen so Zählerstände oder Einspeise-Werte von Windkraft- oder Solaranlagen übertragen werden können. „Es geht also um rein technische Anwendungen, nicht um Mobilfunk“, betonte Schreiber.

Der Stahlgitter-Mast soll tatsächlich rund 46 Meter hoch werden und im Februar oder März nächsten Jahres in Betrieb gehen.

In Abstimmung mit den durch das Vorhaben betroffenen Trägern öffentlicher Belange habe man die Baugenehmigung erteilt, so Rathaussprecher Fischer. Eine Beteiligung der Nachbarn indes sei gesetzlich nicht vorgeschrieben, da Abweichungen und Befreiungen nicht vorhanden sind, und nicht zu erwarten ist, das öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange berührt sind.