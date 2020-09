Neuer Kanal und Dorffunk für 33 Appenröder

Seit 10. August ist die Kreisstraße 36 in Appenrode für den Durchgangsverkehr gesperrt. Grund ist der Kanalbau im westlichen Teil der Ilfelder Straße.

„Mit dieser Baumaßnahme werden durch den Abwasserzweckverband Südharz 13 Grundstücke mit 33 Einwohnern an das zentrale Schmutzwassernetz zur Kläranlage Nordhausen angeschlossen“, informiert Geschäftsstellenleiterin Kirsten Wulf. Dazu errichtet der Verband einen etwa 300 Meter langen Schmutzwasserkanal. Außerdem würden etwa 320 Meter Regenwasserkanal gebaut, um das Oberflächenwasser der Grundstücke und öffentlichen Straßen in die Zorge abzuleiten.

92.000 Euro werden vom Land Thüringen gefördert

„Unser Verband investiert rund 300.000 Euro“, so Wulf weiter. Davon seien 265.000 Euro Baukosten, gefördert vom Land Thüringen werden etwa 92.000 Euro. Auch die Stadt Ellrich ist an der Baumaßnahme beteiligt. Sie ist für den Bau der Straße und Gehwege zuständig und investiert hierfür 68.500 Euro. Bis Ende des Jahres soll alles fertig sein.

„Wir wollten den Kanal- und Straßenbau unbedingt noch in diesem Jahr durchziehen, denn nur so lange standen Fördermittel für das Projekt zur Verfügung“, sagt Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow (CDU). Die Zusammenarbeit mit der Baufirma RuT aus Nordhausen sei tadellos, lobt er. Gut 80 Meter Kanal haben deren Mitarbeiter seit Mitte August schon verlegt.

„Die Zufahrt zu den Grundstücken ist jederzeit gewährleistet“, ergänzt Ortsteilbürgermeister Ingmar Flohr (FDP). Die Sperrung der Straße funktioniere gut, auch wenn sich hin und wieder ein paar Motorradfahrer nach Appenrode verirrten, um den Weg vom Westen aus in den Harz abzukürzen.

Wenn die Baumaßnahme abgeschlossen sei, fehlten nur noch 14 Grundstücke in der Straße Am Born sowie in der Alte Dorfstraße, die noch keinen Anschluss ans zentrale Schmutzwassernetz haben. „Der Anschluss soll in den nächsten drei, vier Jahren vorgenommen werden“, so Flohr.

Im Zuge des Straßenneubaus werde auch der Dorffunk in diesem Bereich erneuert. „Wir setzen neue Masten und ziehen neue Kabel“, verdeutlicht Ingmar Flohr.