Komplett in Eigenleistung haben Mitglieder des SV Sülzhayn einen Begegnungspavillon an ihrer Sportanlage gebaut. Zwischen Fußballfeld und Beachvolleyballplatz gelegen, kann man in diesem nun bei Fußballspielen, Sportfesten oder einfach nur so zusammensitzen, Sachen ablegen oder Schutz vor Regen finden.

Die Idee wurde vor mehr als einem Jahr geboren, es folgten viele Arbeitsstunden. Der Verein trug 25 Prozent der Kosten. Das Gros stamme mit 3400 Euro aus dem Leader-Fördertopf, dankt SV-Vorstandschef Jürgen Poerschke der Regionalen Arbeitsgruppe Südharz. Gemeinsam mit deren Vorstandsvorsitzendem Matthias Jendricke (SPD) durchschnitt er das symbolische Band. Am selben Tag trafen sich die Vereinsmitglieder zum traditionellen Herbstputz, bei dem – natürlich coronagerecht – in der Turnhalle und im Umfeld der Sportstätten Ordnung geschaffen wurde. „Die Sportpause dauert hoffentlich nicht so lange. Die Hygienekonzepte für alle relevanten Sportarten liegen jedenfalls bereit“, so Poerschke.