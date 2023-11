Neuer Standort für Weihnachtsmarkt im Kreis Nordhausen: Rathausplatz im festlichen Glanz

Bleicherode. Wenn Fackeln brennen und ein Blasorchester Weihnachtslieder spielt, dann ist in Bleicherode im Südharz wieder Bergmannsweihnacht. Wo das festliche Ereignis stattfindet.

Nicht auf dem Zierbrunnenplatz, sondern rund um das Rathaus findet in diesem Jahr der Bleicheröder Weihnachtsmarkt statt. Der Markt öffnet am 16. und 17. Dezember von 14 bis 22 Uhr (Sonntag bis 19 Uhr) seine Pforten. Musikalische Programme, die Fotobox und ein Kinderkarussell sorgen für Unterhaltung. Der Weihnachtsmann hat sich an beiden Tagen angekündigt. Am Samstag um 17 Uhr beginnt die traditionelle Bergmannsweihnacht und um 18 Uhr öffnet sich der lebendige Adventskalender. Stände mit weihnachtlicher Deko und Geschenkideen fehlen ebenfalls nicht.