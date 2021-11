Die evangelische Stadtkirche St. Marien in Bleicherode.

Neuer Termin für Orgelmeditation in Bleicherode

Bleicherode. Der Konzertabend wird eine Woche früher als ursprünglich geplant veranstaltet.

Aufgrund einer Terminverschiebung wird in der St.-Marien-Kirche in Bleicherode bereits an diesem Sonntag, 14. November, eine Orgelmeditation mit Chor zu hören sein, berichtet Regina Englert, Sprecherin des Südharzer Kirchenkreises. Um 18 Uhr geht es los.

Mit dabei sein wird an diesem Abend die Kantorei St. Marien. Werke von Bach, Schubert und anderen sollen erklingen. Dieser Termin ersetzt den bislang geplanten 21. November.