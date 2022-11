Neuer Verein für Hundesport: Limlingerode ist der perfekte Ort

Limlingerode. Südharzer Hundesportfreunde haben den alten Sportplatz in Limlingerode übernommen und starten hier mit Welpen und Junghunden ihr Obedience-Training.

Kekse im Bällebad. Für Lani ist das eine leichte Übung. Mit kühnem Sprung folgt der Stafford-Schäferhund-Mix seiner Nase. Erst 13 Wochen auf dieser Welt und schon ein Experte im Schnüffeln.

Lani aus Holbach und vier weitere Welpen sind die Hauptakteure einer Premiere. Es ist an diesem Sonnabend die allererste Stunde im Welpen-Training des neuen Vereins „Hundesportfreunde Harz“ in Limlingerode.

Yvonne Schönecker ist zufrieden. Die Teilnehmerzahl sei okay, sagt die Trainerin. „Mit fünf kann ich gut arbeiten.“ Sie hat einen abwechslungsreichen Parcours aufgebaut. Neben dem Bällebad warten Trampolin, Wippe, Tunnel und Pylonen auf die Hunde und ihre zweibeinigen Begleiter. „Nur auf das Wackelbrett habe ich heute noch verzichtet“, erklärt die 41-jährige Übungsleiterin aus Bad Sachsa.

Früher sind hier Kicker dem Ball nachgejagt. Das Gelände hat eine Vergangenheit als Fußballplatz, ist aber schon seit Jahren nicht mehr genutzt worden. Jetzt hat es der Hundesportverein gepachtet.

Altes Vereinsheim aus dem Dornröschenschlaf geweckt

„Wir haben eine Weile gesucht“, erinnert sich Yvonne Schönecker. Der Verein habe sich mehrere Angebote angeschaut. Das Areal in Limlingerode sei „Liebe auf den ersten Blick“ gewesen. „Uns war sofort klar: Dieser Ort ist perfekt“, blickt die Trainerin zurück. Nicht nur die Größe, auch die Lage sei optimal. „Außerhalb des Dorfes stören wir niemanden, falls es durchs Bellen doch mal etwas lauter ist.“

Auch Karola Mecke aus Bischofferode nutzt mit ihrem fünfmonatigen Mops-Mischling Kira das Welpen-Training. Foto: Jens Feuerriegel

Voller Elan haben sich die 16 Mitglieder des Vereins ans Werk gemacht. Rund 370 Arbeitsstunden seien es bisher, berichtet Vereinssprecherin Anna-Lena Neurath. „Alles war zugewachsen, wir mussten viel freischneiden“, erklärt Yvonne Schönecker. „Auch das alte Vereinsheim lag im Dornröschenschlaf.“ Die Hundesportler wollen ihm neues Leben einhauchen, es sanieren und in Betrieb nehmen.

Auf dem Areal seien noch einige Umbauarbeiten vorgesehen, verrät Anna-Lena Neurath. Denn der Verein möchte Limlingerode zu einer Hundesportstätte für Obedience machen, hier das Trainingsgelände mit einer Turnierfläche aufwerten.

Obedience gilt als Königsdisziplin unter den Hundesportarten. Ziel ist das perfekte Ausführen von Kommandos. Gehorsamkeit trifft Präzision. Der Sport ist Teamarbeit. Hund und Mensch meistern den Parcours gemeinsam. Es sei ein „sehr strenger Sport und schwierig, bereite aber ebenso viel Freude“, meint Yvonne Schönecker. So geht sie auch das Training mit den Junghunden auf dem Sportplatz an: „Es soll noch nicht so steif sein, sondern auch Spaß machen.“

Erste Schritte im Obedience-Training meistern Thoja Karger aus Barbis und Hakon an den Pylonen. Foto: Jens Feuerriegel

Die Welpen sind von Turnier-Hunden noch weit entfernt. Aber die ersten Schritte sind gemacht. Kira aus Bischofferode entdeckt das Trampolin für sich. Was lustig ausschaut, ist eine gute Übung für die Beweglichkeit und die Muskulatur. Kiras Frauchen Karola Mecke findet sofort Gefallen am Training: „Ich komme auf jeden Fall wieder.“

Thoja Karger aus Barbis nickt. Sie schaut glücklich auf ihren Hakon, einen Australian Kelpie. „Hier kann man alles gut üben, was man im Alltag braucht.“ Am Hundesport ist sie interessiert. „Wir wollen gucken, was zu uns passt“, sagt sie, während Hakon die Pylonen umkurvt.