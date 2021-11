Neuer Vorstand für Nachwuchs der SPD

Nordhausen. Sophie Meinecke bleibt Kreisvorsitzende der Nordhäuser Jusos.

Frische und bewährte Kräfte sind vereint im neuen Kreisvorstand der Jungsozialisten (Jusos), der jetzt in einer Mitgliederversammlung gewählt worden ist. Sophie Meinecke ist erneut zur Kreisvorsitzenden bestimmt worden. Ihr zur Seite stehen die beiden Stellvertreter Lukas Lützel und Marcel Huhn. Außerdem gehören dem Vorstand Franziska Polle, Lucas Niemand, Marcel Wieck, Willem Hayn und der Juso-Landesvorsitzende Maximilian Schröter an. Die Finanzen verwaltet weiterhin Bettina Schlenz. Der Vorstand will künftig öffentlich wahrnehmbarer sein. „Es gibt so viel, was aus Sicht der Jugend schiefläuft, dagegen müssen wir unsere Stimme erheben“, meint Sophie Meinecke.