Neuer Wahltermin für Kehmstedt ist fix

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Nordhausen hat einen neuen Wahltermin für Kehmstedt festgelegt: Der neue ehrenamtlicher Bürgermeister wird demnach am 15. November gewählt. Die mögliche Stichwahl wäre laut Landratsamt 14 Tage später. Bevor sich der jetzige Bürgermeister Uwe Merx (CDU) im Herbst auf eigenen Wunsch hin in den Ruhestand verabschiedet, besuchte Landrat Matthias Jendricke (SPD) die Gemeinde und würdigte Merx’ Engagement wie für den Umbau des Kindergartens. Vor Ort entschied Jendricke zudem, ein einsturzgefährdetes Gebäude durch die Bauaufsichtsbehörde abreißen zu lassen. Anderenfalls drohe es, auf die Straße zu fallen und Personen zu gefährden. Es handele sich um eine Immobilie in der Friedrichstraße, erklärte Merx auf Anfrage unserer Zeitung.