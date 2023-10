Neues Buch erinnert an Gojko Mitic als Winnetou im Harz

Harz. Bamberger Verlag bringt einen neuen Band auf den Markt. In dem spielt auch die DDR eine Rolle. Und der Harz ist vertreten mit zwei besonderen Bühnen.

Noch bevor der einstige DDR-Chefindianer Gojko Mitić zum Dauer-Winnetou der berühmten Karl-May-Spiele in Bad Segeberg wurde, gab der populäre Akteur bereits Karl Mays Fantasie-Apachen im Sommer 1991 in Thale. Als Mitić ein Jahr später in den Wilden Westen Bad Segebergs wechselte, ging die May-Story auf Harzer Bühnen weiter, zunächst erneut in Thale (bis 1992), dann in Altenbrak (von 1993 bis 1998). Als das Nordharzer Städtebundtheater, das die Waldbühne bespielte, einen neuen Intendanten bekam, war mit Karl May Schluss.

Das neue Buch „Karl May auf der Bühne III“ aus dem Karl-May-Verlag Bamberg erinnert nun an zahlreiche Theateraufführungen mit Karl Mays Helden wie Winnetou, Old Shatterhand und Sam Hawkens, auch an die Aufführungen im Harz. Der dritte Band im Großformat hat 400 Seiten und 533 Fotos, ein vierter ist für 2024 geplant.