Neues Buch über Rolf Hoppes Schauspielerleben

Josephine Hoppe hat eine ganz besondere Beziehung zu einer Kleinstadt im Südharz. „Ellrich ist für mich ein Stückchen Heimat“, sagt die Tochter des berühmten Schauspielers Rolf Hoppe, der 1930 in Ellrich geboren wurde und dort aufwuchs. „Als Kinder waren wir regelmäßig in der Heimatstadt meines Vaters zu Gast, dort hatte ich meine Freunde und habe sie auch heute noch“, betont die Dresdnerin, die als Sprechtrainerin am Hoftheater arbeitet, das von ihrem 2018 verstorbenen Vater gegründet wurde.

„Ich habe schon wieder Sehnsucht nach Ellrich. Eigentlich wollte ich in diesem Jahr zu Weihnachten eine kleine Lesung im Café Nikolai machen, doch das ging wegen Corona leider nicht“, führt sie aus. Doch diese Lesung werde sie im nächsten Jahr „unbedingt nachholen“. Im Café Nikolai hatte Hoppe im Oktober 2019 eine Dauerausstellung mit Bildern aus dem Leben ihres Vaters eröffnet.

Titelblatt des neuen Buches über Rolf Hoppe, das von seiner Tochter Josephine herausgegeben wird. Foto: Josephine Hoppe

Anlässlich des 90. Geburtstages ihres Vaters am 6. Dezember gibt Josephine Hoppe nun ein kleines Büchlein unter dem Titel „Rolf Hoppe – Ein Schauspielerleben“ im Selbstverlag heraus. Das Buch ist angelehnt an die Ausstellung zu Hoppes 85. Geburtstag auf Schloss Weesenstein bei Pirna. Diese würdigte beispielhaft den Schauspieler, der stets mit ganzem Einsatz spielte, egal ob er Könige, Gauner, Nazi-Generäle, Clowns oder andere liebenswerte Charaktere im Film und auf der Bühne mimte. „Auch der Jugendzeit in Ellrich ist ein Kapitel gewidmet mit Bildern des Elternhauses, seinem Schulranzen oder Kasperlepuppen zum Beispiel“, berichtet Hoppe. Die Texte hat der Dresdner Journalist Thomas Morgenroth geschrieben. Von Josephine Hoppe stammt das Vorwort, Rolfs Enkel Oscar hat das Nachwort verfasst.

„Die Bücher sind fertig gedruckt und werden in den nächsten Tagen ausgeliefert“, so Hoppe weiter. Das Werk kostet 16,90 Euro und ist in Ellrich im Café Nikolai und im Drogeriemarkt Bellis sowie in Nordhausen im Buchhaus Rose erhältlich.