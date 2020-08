Neues Dach für den größten Kindergarten in Nordhausen

Der Kindergarten am Frauenberg in Nordhausen

Nordhausen. Auch an anderen Stellen wie dem Radweg in Herreden und der Turnhalle der Boxer in Nordhausen-Nord geht es laut Stadt voran.

Der größte Kindergarten Nordhausens erhält ein neues Dach. Den Weg dafür ebnete Mittwochabend der Hauptausschuss. Das Gremium genehmigte einen Bauauftrag in Höhe von rund 280.000 Euro an der Kinderwelt am Frauenberg. Das Dach sei letztmals in den 90ern umfassend saniert worden, erklärte Bauamtsleiter Heiko Müller die Dringlichkeit. Derart in die Jahre gekommen, habe man wegen undichter Stellen immer häufiger zur Reparatur schreiten müssen.