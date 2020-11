Neues Dach für Kirchturm: Staatssekretär will Vorhaben in Trebra unterstützen

Kürzlich statteten Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) und Torsten Weil (Linke), Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Trebra einen Besuch ab, um sich vor Ort ein Bild von der sanierungsbedürftigen Turmhaube der Nicolaikirche zu machen. Der Gemeindekirchenrat hatte die beiden linken Politiker zu dieser Besichtigung eingeladen. Auch viele interessierte und engagierte Trebraer Bürger waren an diesem Tag dabei.

Architekt Peter Tandler stellte das Projekt vor, das im kommenden Jahr in Angriff genommen werden soll. Ein Orgelkonzert der Kantorin Margarita Yeromina sowie ein kleines Kulturprogramm des Gemeindekirchenrates rundeten den Besichtigungstermin ab. Um die Sanierung möglich zu machen, ist die Gemeinde auch auf Fördermittel angewiesen. Und so wurde bereits ein Förderantrag an das Thüringer Infrastrukturministerium gestellt.

Torsten Weil zeigte sich angetan von dem Vorhaben und sicherte den Trebraern seine Unterstützung zu. Überzeugt haben ihn wohl auch die bereits erfolgten Aktionen der Gemeinde zur Sanierung ihres Gotteshauses und des Kirchplatzes.

Es lohne sich immer, in ein Kulturvorhaben zu investieren, besonders wenn ein gutes Konzept vorhanden sei, so der Linkenpolitiker. Und Torsten Weil versprach, seinem Ministerium eine Empfehlung für das Projekt auszusprechen. Für Landtagspräsidentin Birgit Keller sei es sowieso eine Herzensangelegenheit, gerade die kleinen Gemeinden zu unterstützen, erklärte sie.