Schon in der Vergangenheit mussten am Ensemble immer wieder Sicherungsarbeiten vorgenommen werden.

Nordhausen Obwohl das Gebäudeensemble verkauft werden soll, muss die Stadtverwaltung in Nordhausen für die Verkehrssicherheit noch einmal Geld in die Hand nehmen.

Neues Dach für Walkenrieder Hof und Waisenhaus in Nordhausen

Eines der markantesten Gebäudeensemble in Nordhausen wird im kommenden Jahr zur Baustelle: An Walkenrieder Hof und Waisenhaus muss das Dach saniert werden. Grünes Licht gab es dafür noch vor Weihnachten aus dem Stadtrat. Der genehmigte die Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten in Höhe von rund 190.000 Euro. Übernehmen soll die eine Firma aus Bad Frankenhausen. Die hatte sich unter neun Angeboten mit dem wirtschaftlichsten durchgesetzt.



Eigentlich will das Nordhäuser Rathaus diese städtischen Immobilien ähnlich wie den Thomas-Mann-Club abstoßen. Doch noch fand sich kein Käufer. Nötig werden die Arbeiten nun, weil das Dach nach Ansicht der Verwaltung stark sanierungsbedürftig ist. Gehwegbereiche hätten bereits wegen herabfallender Mörtel- und Ziegelstücke abgesperrt werden müssen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht sei die Neueindeckung der Dachflächen alternativlos.



Neben Eigenmitteln hat das Rathaus für das Vorhaben auch 127.000 Euro Städtebaufördermittel einwerben können.