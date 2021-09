Neues Konzept für Klimaschutz im Landkreis Nordhausen

Nordhausen. Zu einer öffentlichen Veranstaltung mit dem Südharzer Klimaschutzmanager lädt der Landkreis alle Interessierten ein. Vormerken: Donnerstag, 16. September, 17 Uhr.

Zur Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes lädt der Kreis Nordhausen zu einer öffentlichen Auftaktveranstaltung ein. Diese ist am Donnerstag, 16. September, 17 Uhr, im Foyer des Humboldt-Gymnasiums in der Blasiistraße in Nordhausen.

Interessierte Bürger erfahren hier mehr über die aktuelle Energiebilanz in der Region sowie realisierte und geplante Maßnahmen und Investitionen im Bereich des Klimaschutzes, erklärt Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamtes.

Der Klimaschutzmanager des Landkreises, Maximilian Barth, stelle zunächst die Inhalte und das Vorgehen zum Klimaschutzkonzept vor. Anschließend diskutiere er mit Professor Viktor Wesselak, Experte für Regenerative Energiesysteme an der Nordhäuser Hochschule, Hans-Jürgen Weidt, ehemaliger Bürgermeister von Werther, und Landrat Matthias Jendricke (SPD) über Möglichkeiten und Herausforderungen des Klimaschutzes als Querschnittsaufgabe.

Mit dem Klimaschutzkonzept will sich der Landkreis Nordhausen strategisch neu aufstellen. „Mit unserem Konzept, das der Bund fördert, und den dort festzulegenden Handlungsfeldern und Maßnahmen wollen wir regional auf den Klimawandel reagieren“, sagt Barth. Im Herbst 2022 soll das Klimaschutzkonzept vorliegen.