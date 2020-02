Mareen Tetzel wagt mit einem Blumenladen in Wolkramshausen den Schritt in die Selbstständigkeit.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Leben für alteingesessenes Geschäft in Wolkramshausen

Seit diesem Wochenende ist im Blumenladen an der Gärtnerei Links in Wolkramshausen wieder Leben eingekehrt. Nachdem das Geschäft einige Jahre leer stand, wagt dort Mareen Tetzel mit ihrer „Blüh Bar“ den Schritt in die Selbstständigkeit. Auch Daniel Braun war Gast der Neueröffnung. „Wolkramshausen hatte schon immer in irgendeiner Form einen Blumenladen. Nachdem das Blumenstübchen vor einem Jahr schloss, fehlte einfach etwas. Das neue Geschäft samt Paketshop bedeutet einen Mehrwert für die Gemeinde. Und ich habe jetzt auch wieder kürzere Wege, wenn ich Blumen oder Pflanzen für Jubiläen brauche“, freut sich der Ortsbürgermeister.

Der kleine Laden im Schleifweg platzte am Samstagvormittag fast aus allen Nähten und die Regale wurden zusehend leerer. Mareen Tetzel konnte sich über viele Gäste freuen, darunter auch ehemalige Arbeitskollegen und ihre Ausbilderin. Die junge Frau arbeitete bisher als Angestellte in einem Blumengeschäft in Sondershausen. Aber auch im Landkreis Nordhausen ist sie keine Unbekannte; nahm sie doch schon mehrfach erfolgreich an den Adventskranzausstellungen in der Traditionsbrennerei teil. Einige Pokale zeugen davon im liebevoll und nicht zu modern gestalteten Geschäft.

Seit drei Jahren lebt Mareen Tetzel in Wolkramshausen. Die Liebe führte die Sondershäuserin in den Südharz, in dem auch ihr Vater lebt.

Vor der Eröffnung hatte sie der vorherige Besitzer des Ladens schon mehrfach gefragt, ob sie ihn nicht übernehmen wolle. Im Babyjahr dachte die Mutter eines Sohnes dann ernsthaft darüber nach. Viele gute Tipps bekam Tetzel von ihrer eigenen Mutter, die ebenfalls selbstständig ist. Am Samstag war es dann soweit. Der Zuspruch zur Neueröffnung gibt viel Mut für die Zukunft. Und das es an Engagement nicht mangeln wird, beweist auch diese Aussage von Tetzel: „Ich bin leidenschaftliche Floristin, ich kann mir keinen anderen Beruf vorstellen“. Die 31-Jährige betreibt das Geschäft allein und bezieht Pflanzen aus der benachbarten Gärtnerei.

Öffnungszeiten:Dienstag bis Freitag 9 bis 17.30 Uhr (Mittagspause zwischen 13 und 14 Uhr)Samstag 9 bis 11.30 Uhr