Neues Projekt in Nordhausen: Mit „Max und Min@“ gegen ausufernden Medienkonsum

Die Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtkranke der Diakonie hat ihr neues Präventionsangebot „Max und Min@“ in der Petersberg-Schule gestartet, ein Präventionsprogramm zu problematischer Mediennutzung. Ein erster Workshop lief nun mit Fünftklässlern der Petersberg-Schule.

Die Suchttherapeutin Christiane Diekmann und Nordhäuser Studenten, die derzeit ein Praktikumssemester in der Beratungsstelle absolvieren, diskutierten mit den Schülern die Vor- und Nachteile von Handys und digitalen Medien. „An zwei Projekttagen beschäftigen wir uns mit den Schülern ganz intensiv damit, was bei der Nutzung von Handys, Internet und Sozialen Medien wichtig ist. Zum Schluss stellen die Mädchen und Jungen ihre Ergebnisse auch bei unserem Öffentlichkeitstag ihren Eltern, Lehrern und weiteren Gästen vor.“

„Max und Min@“ ist ein evaluiertes Programm der Villa Schöpflin – Zentrum für Suchtprävention, das gemeinsam mit Lehrkräften, Schulsozialarbeitern und Medienpädagogen entwickelt wurde und in fünften und sechsten Klassen mögliche Probleme bei der Mediennutzung thematisiert.

So soll die Medienkompetenz der Schüler gestärkt und einem ausufernden Medienkonsum und Cyber-Mobbing vorgebeugt werden. „Wir gehen dabei auf ganz unterschiedliche Aspekte ein, greifen alltägliche Situationen auf, die die Schüler einordnen, und wir wollen sie im Umgang mit ihren Daten im Netz sensibilisieren“, erklärt Christiane Diekmann.

„Ein wichtiges Thema ist auch Mobbing, was viele Kinder schon erlebt haben. Wir geben Tipps, was jeder tun kann, wo man sich Hilfe holen und wie man sich zur Wehr setzen kann. Die Schüler hinterfragen auch ihren Medienkonsum, indem sie beispielsweise als Hausaufgabe ein Medientagebuch führen.“

Gerade die 5. Klasse sei ein guter Zeitpunkt für das Programm, weil sich dann die Kinder neu zusammenfinden, betont Diekmann. Durch die Mitwirkung der Studenten sei ein besserer Zugang zu den Schülern möglich.

Auch während des Schuljahres wird das Thema noch einmal aufgegriffen: „Ich begleite das Projekt in den Klassen und vertiefe es noch einmal in unserem eigenen Präventionsprojekt ‚Mobbing ist uncool‘, das ich mit allen fünften Klasse mache“, sagt Katja Vopel, die Integrationsbeauftragte der Petersberg-Schule. „So ergänzen und unterstützen wir uns gegenseitig in der Präventivarbeit.“

Wer sich als weiterführende Schule auch für das Programm „Max und Min@“ interessiert, kann sich an die Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtkranke der Diakonie in Nordhausen wenden, telefonisch unter 03631 / 467161.