Neues Umbettsystem für OP-Patienten im Südharz-Klinikum Nordhausen

Ein neues automatisches Umbettsystem gehört fortan zur Ausstattung des Südharz-Klinikums. Rund 50.000 Euro wurden investiert.

Das Umbetten vor und nach der Operation ist sowohl für Patienten wie auch für das Personal sehr belastend. Das neue System ermöglicht nicht nur eine intensivere Betreuung des Patienten, es erfüllt auch Arbeitsschutzrichtlinien, die Körperschäden des Personals durch schweres Heben und Tragen verhindern sollen.

Weitgehend automatisierter Vorgang

„In einem weitgehend automatisierten Vorgang übernimmt das elektromotorisch betriebene Umbettsystem das prä- und postoperative Umbetten. Es ermöglicht eine besonders sanfte und schonende Übernahme des Patienten vom Patientenbett auf einen vorpositionierten OP-Tisch”, erläutert der Leiter der Medizintechnik im Südharz-Klinikum, Heiko Saalbach.

Zum Umbettvorgang wird das Bett mit dem Patienten zum Umbetter gefahren und dort automatisch erkannt. Elektronische Sensoren überwachen die korrekte Höhe und Position von Bett, Umbetter und OP-Tischplatte. Der computergesteuerte Programmablauf koordiniert alle Funktionsphasen in chronologischer Reihenfolge. Die Umbettplatte senkt sich auf die gewünschte Höhe ab und schiebt sich sanft unter den Körper des Patienten, um ihn aufzunehmen, transportiert ihn über den OP-Tisch und legt ihn darauf ab.

Zeit und Personal werden gespart

Die automatische Steuerung kann jederzeit durch manuelle Bedienung abgelöst werden. Bei Fehlstellungen wird ein Warnsignal ausgelöst und der Ablauf automatisch unterbrochen. Zur Kontrolle des Umbettvorganges genügt eine Person, was Zeit und Personal spart. Für den Patientenkomfort in der angespannten Situation vor einer Operation ist in die Lagerungsfläche ein elektrisches Heizelement eingebaut, das die Platte auf rund 30 Grad Celsius vorwärmt.