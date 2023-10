Weil Arbeiten an einem Telekom-Schacht geleistet werden müssen, ist die nördliche Seite vom Lutherplatz in Nordhausen noch bis zum 3. November gesperrt.

Neun Straßen sind in der kommenden Woche im Stadtgebiet von Nordhausen voll gesperrt

Nordhausen. Zahlreiche Straßenbaustellen im Landkreis Nordhausen wirken sich in diesen Tagen auf den Verkehr aus. Die TA hat hier einige markante Stellen der Südharzer Region zusammengetragen.

Die Harzstraße (B 4) wird weiter saniert. Die Bauarbeiten sind in den zweiten Abschnitt zwischen der Rüdigsdorfer Straße und Am Hofberg gerückt und dort bis zum 17. November vorgesehen. Vier Bauabschnitte sind insgesamt geplant, weshalb die B 4 in diesem Bereich bis zum 22. Dezember voll gesperrt bleiben soll. Die Umleitung ist weiträumig. Um die Trinkwasserleitung zu erneuern, ist zudem die Parkallee bis zum 22. Dezember halbseitig gesperrt.

Die Sanierung der Gerhart-Hauptmann-Brücke dauert voraussichtlich bis Ende November. Die Riemannstraße ist sogar bis Ende des Jahres wegen des grundhaften Ausbaus voll gesperrt, weswegen auch die Geschwister-Scholl-Straße ab 2. November an der Ecke zur Riemannstraße unpassierbar ist.

Die Kanal- und Straßenbauarbeiten in Rosengasse und Wiedigsburg sollen noch bis zum 20. Dezember dauern. Um Arbeiten am Gehweg leisten zu können, muss auch die Northeimer Straße in der Zeit vom 2. bis 9. November voll gesperrt werden. Die Weidenstraße ist vom 6. bis 10. November dicht, weil dort ein Regenwasser-Anschluss repariert werden muss.

Verlängert bis zum 31. Dezember wurde die Vollsperrung in der Straße Zum Gumpetal in Nordhausen-Nord wegen Kanalbauarbeiten zwischen der Gumpestraße und der Schönen Aussicht.

Wegen des Wertstoffhandel-Neubaus bleibt die Herweghstraße bis Ende März 2024 voll gesperrt.

Bleicherode. Bis 22. Dezember läuft in der Johannes-Kleinspehn-Straße der Straßenbau, deshalb ist hier kein Durchkommen für den Verkehr. Die Arbeiten am Zierbrunnenplatz sollen den Planern zufolge bereits am 15. Dezember enden.

Klettenberg. Die Vollsperrung der Hauptstraße an der Einmündung der Liebenröder Straße ist bis zum 31. Oktober geplant.

Lipprechterode. Die Hauptstraße ist zwischen Hofgasse und Ortsausgang bis 3. November gesperrt.

Mauderode. Bis 1. April 2024 bleibt die Kunze-Knorr-Straße für den Verkehr voll gesperrt. Der Kanalbau am Junkerberg soll bis zum 1. Dezember dauern.

Neustadt. Die Osteröder Straße ist bis zum Jahresende wegen Kanalbauarbeiten gesperrt.

Stempeda. Die Straße Zum alten Stolberg soll ab dem 4. November wieder passierbar sein.

Windehausen. Die Anschlussstelle Heringen der A 38 in Richtung Leipzig ist bis 30. November dicht

Wolkramshausen. Die Kanalbauarbeiten in der Wernröder Straße sollen bis 22. Dezember dauern.

Quellen: Stadtverwaltung Nordhausen und Landratsamt Nordhausen