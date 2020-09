Neun Wünsche stehen in Neustadt auf der Prioritätenliste für 2021

Der Luftkurort hat einen Wunschzettel. Der heißt Prioritätenliste. Neun Punkte sind aufgeführt. Projekte für das Jahr 2021. Ganz oben steht das Münzschließsystem für die öffentliche Toilette. Außerdem möchten die Neustädter den Gehweg der Osteröder Hauptstraße reparieren lassen. In der Tiergartensiedlung sowie von der Stolberger Straße bis zur Lungenklinik müsste der Straßenbelag erneuert werden. Der Gehweg der Stieger Straße soll ebenso in die Kur. Auf der Liste steht auch die Brücke am Waldbad auf dem Weg vom Parkplatz zum Campingplatz. Die Plankenstraße braucht ein frisches Brückengeländer und das Kriegerdenkmal mehr Pflege. In naher Zukunft sollen zudem die Spielplätze erneuert werden. Das Votum des Ortschaftsrates ist einstimmig. Neustadts Liste wird nun der Harztor-Gemeinde vorgelegt.