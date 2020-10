Weihnachten steht vor der Tür. Doch in der Harztor-Gemeinde sind die weitsichtigen Lokalpolitiker häufig der Zeit voraus. Deshalb diskutieren sie schon jetzt in Neustadt über die Osterfeuer.

Absurd ist die Debatte Ende Oktober keineswegs. Längst hat die Phase begonnen, in der sehr viel Baum- und Strauchschnitt anfällt. Die Bewohner in den ländlichen Regionen ächzen unter der Masse. Wohin damit? Die Frage ist nicht neu. Einfach verbrennen? Das darf man nicht. Schon gar nicht in einem Luftkurort wie Neustadt. Grüne Container helfen kaum. Der wahre Bedarf ist viel größer als die gegenwärtige Zahl dieser Container.

Stephan Klante (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Harztor, kennt die Probleme. „Wir brauchen eine große Stelle für Grünabfälle“, sagt er. Und da er ein Mann der Tat ist, ruhen schnell die Hoffnungen der Bürger auf seinen Managerqualitäten. Doch die muss er enttäuschen: „Die Gemeinde ist nicht zuständig.“ Die Entsorgung der Grünabfälle sei eine Aufgabe des Landkreises.

Zahlreiche Dorfbewohner fühlen sich mit ihrem Baum- und Strauchschnitt alleingelassen. Aus Enttäuschung wächst oft kriminelle Energie. Die Fuhren landen irgendwo in der Natur. Oder die wilden Entsorger steuern vermeintliche Osterfeuer-Plätze an.

In manchen Orten wird es still geduldet. Doch Stephan Klante hebt warnend den Finger: Man müsse in den Dörfern schon darauf achten, „dass es nicht aus dem Ruder läuft“.

Die Neustädter haben ihren Weinberg. Ortsbürgermeister Dirk Erfurt (Grüne) trägt seine Frage am Montagabend in den Ortschaftsrat: „Lassen wir es zu, dass die Bürger ihren Baum- und Strauchschnitt auf den Weinberg fahren können?“

Nur wenige Gedankengänge später steht die Grundsatzfrage im Raum: Soll sich Neustadt auch in Zukunft zwei Osterfeuer leisten? Auf dem Weinberg und im Ortsteil Osterode?

Im Ortschaftsrat herrscht schnell Einigkeit. Beide Feuer sollen bleiben. „Ich bin sehr für diese Tradition“, unterstreicht Markus Bernsdorf (BI), „wir haben nicht mehr viel Brauchtum, das wir so intensiv pflegen.“ Er regt an, wieder strenger darauf zu achten, dass erst in den letzten vier Wochen vor dem Termin der Baumschnitt gebracht werden darf. Und sobald jemand gegen die Regel verstößt oder irgendeinen Müll anschleppt, müsse man ihm auf die Füße treten.

Mario Kühn (BI) erinnert an das Problem der Asche. Deren Entsorgung gehöre – sowohl organisatorisch als auch finanziell – ebenso zum Traditionsfeuer. Bernsdorf nickt. Er weiß: Landwirt Steffen Peix wäre bereit, die Asche auf seinem Acker unterzupflügen. Aber wenn – wie schon geschehen – Glasscherben und Nägel in der Asche sind, sei das nicht möglich.

Beide Feuer sollen bleiben. Der gesamte Ortschaftsrat spricht sich eindeutig dafür aus. Gerade für das kleinere Osterode sei der eigene Standort sehr wichtig, unterstreicht Anett Papke (BI). „Auch ohne Bewirtung.“

Unklar ist weiterhin, wie der Aufbau der Osterfeuer konkret vonstatten gehen und kontrolliert werden soll. Das sorgt für Kopfzerbrechen. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.