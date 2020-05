Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neustadt braucht beim Neustadttreffen Hilfe vom Gemeinderat

In Bezug auf das geplante Neustadttreffen 2022 wartet der Ortschaftsrat nun gespannt auf die Entscheidung des Gemeinderates von Harztor. Diesem wurden die gewünschten Informationen rund um die Veranstaltung zugearbeitet. Das teilte Ortschaftsrat Mario Kühn (BF-UWL) den anderen Mitgliedern des Gremiums in der jüngsten Sitzung am Montagabend in der Feuerwehr mit. Ohne die Unterstützung seitens der Kommune kann die Veranstaltung nicht gestemmt werden. Das machte Neustadts Ortschef Dirk Erfurt (pl) noch einmal deutlich. Mario Kühn ergänzte, dass möglicherweise Fördermittel in Anspruch genommen werden könnten.

Anregungen wollte man sich eigentlich beim diesjährigen Neustadttreffen in Neustadt an der Aisch holen. Dieses musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die nächste Gelegenheit bietet das Neustadttreffen in Holstein 2021, für das bereits eine Einladung vorliegt. „Dort müssen wir dann schon richtig Werbung für unsere Veranstaltung machen“, meinte Dirk Erfurt. Ihm sei bewusst, dass die Ausrichtung eines solches Festes eine enorme Herausforderung sei, aber davon nicht nur Neustadt, sondern auch die gesamte Region profitiere.