Neustadt: Der unbekannte Schatz vor der Südharzer Haustür

Der Sprengstoffproduzent sitzt in den Südharzer Wiesen, bislang weitgehend unbeachtet: Wasserstoffperoxid und Hydrochinon mischt er, so dass Wärme und hoher Druck entstehen – der Angreifer kann sodann mit einem ätzenden Gasgemisch beschossen werden.

Es ist dies die Geschichte des etwa acht Millimeter großen Bombardierkäfers mit seinem Explosionsapparat im Hinterleib – als Teil einer großen Geschichte zur Faszination des Naturparks Südharz.

Die einzelnen Ausstellungssegmente und Stationen stellen einen Mix aus Dioramen, Modellen, interaktiven Modulen und Multimedia-Stationen dar. Foto: Marco Kneise

Im Jahr 2010 wird der per Landesverordnung eingerichtet, um die Natur- und Kulturlandschaft zu erhalten, um einen umweltverträglichen Tourismus zu befördern. Der halbe Landkreis gehört dazu: die südlichen Ausläufer des Harzes, vor allem aber der Gipskarstgürtel vom Altem Stolberg bis nach Klettenberg.

Allein, viele Südharzer können über Jahre hinweg wenig mit dem Naturpark anfangen: Es fehlt an Eingangsschildern, es fehlt an personeller Schlagkraft, es fehlt an einem echten Anlaufpunkt. Der Naturpark Südharz hat nicht das Zeug zur Marke.

Über die Jahre bessert sich manches. Anfang 2016 ringt sich das Land durch, den Naturpark vom Landkreis zu übernehmen. Der Einsicht, dass die Naturparkverwaltung nicht vom fernen Rottleben aus arbeiten kann, folgen reichlich Fördermittel für die Sanierung des Neustädter Verwalterhauses. In dem hat nun endlich – neun Jahre nach der Naturpark-Gründung – auch ein Informationszentrum Platz gefunden.

Großformatige Fotosvon Insekten und Blüten

Anfang Dezember wird die Ausstellung „Harz erfrischend“ eröffnet – eine Schau, die viel Wissen auf mannigfaltige Art vermittelt – und zugleich auf Emotionen setzt, um einen dringlichen Wunsch zu wecken: Raus in die Natur!

Besucher erhalten Einblicke in die Kulturlandschaftsgeschichte des Südharzes und erfahren viel über Flora und Fauna der Gipskarstregion. Foto: Marco Kneise

Nicht unbedingt wegen des Bombardierkäfers – er steht in der Ausstellung pars pro toto für die Artenvielfalt auf Halbtrockenrasen, einem wertvollen Lebensraum im Gipskarst. Großformatige Fotos von Insekten und Blüten können hochgeklappt werden, um Informationen über diese Tiere und Pflanzen zu bekommen. An Duftstationen warten Fransen-Enzian, Dost, Thymian und Wiesen-Salbei auf Schnuppernasen. Wer mag, kann sich am Südharzer Arten-Memo ausprobieren.

Eine Murmelbahn, in der die Kugeln teils unsichtbar hinabrollen, steht für das Wasser, das im Karst seinen Weg nimmt, das Gestein ausspült und so Faszinierendes hervorbringt: Höhlen zum Beispiel, Erdfälle oder Krater, die Fachleute Dolinen nennen. Nicht minder faszinierend: Bachschwinden, wo ein Wasserlauf im Untergrund verschwindet.

Der Zechstein mag erdgeschichtlich die Besonderheit im Südharz sein – das „Buch der Steine“ in der Ausstellung thematisiert von noch viel mehr: Stinkschiefer, Porphyrit oder Schwerspat etwa, Steine also, die von ausgedehnten Meeren, Vulkanismus, Gebirgsbildungs- und Verwitterungsprozessen erzählen.

Allein die Natur aber ist es nicht, die im Fokus steht. Gleichrangig ist es der Mensch und sein Wohlbefinden, setzt man gerade in Neustadt doch auf ein Wiederbeleben einer Kurtradition, die Hermann Kronberg 1885 mit der Eröffnung seines Sanatoriums begründet hat. Als fünf Jahre später vom Sommer- auf den Ganztagsbetrieb umgestellt wird, ist der Weg frei zur Anerkennung Neustadts als Luftkurort.

Wer mag, kann an einer Hörstation Hermann Kronberg und seiner Frau Adelheid lauschen, dazu auf historische Bilder blicken von den Kureinrichtungen, von den Lufthütten, in denen die Freikörperkultur – nach Geschlechtern getrennt – gelebt und gegen verleumderische Anzeigen verteidigt wird.

Luftkurort mit einementlastenden Waldklima

Seit einigen Jahren ist Neustadt auch heilklimatischer Luftkurort. Warum? Es liegt am reizmilden, entlastenden Waldklima: Die Klimareize Kühle, Wind und Licht werden hier nur schonend dosiert, die Wälder sorgen für eine reine Luft. Inwiefern? Wer es wissen will, muss ein überdimensionales Buchenblatt hochklappen: Eine Buche kann zwei Kilogramm Sauerstoff produzieren – so viel, wie 50 Menschen in dieser Zeit zum Atmen brauchen. Zugleich filtern die Bäume Staub aus der Luft.

Im Themenkomplex „Natur“ wird die besondere Geologie der Südharzer Gipskarstlandschaft durch Gesteinsmodelle veranschaulicht. Foto: Marco Kneise

Der in Neustadt praktizierende Mediziner André Haas lässt sich in der Schau zitieren mit den Worten „Gehen Sie täglich in den Wald, dann wird es Ihnen bald besser gehen.“ Bei der Eröffnung gesteht er, dass die konzeptionelle Gestaltung der Ausstellung auch für ihn eine Herausforderung war: „Ärzte sind eigentlich Spezialisten für Krankheiten.“ Hier aber steht die Gesundheit des Menschen im Mittelpunkt.

Also hat Haas eine „Kurapotheke“ zusammengestellt voller Flaschen, deren Aufschriften innehalten lassen: Humor, Zeit, Liebe, Schlaf, Natur, Singen, Regen, Gemeinschaft steht darauf. Auch eine Gesundheitswaage hat er kreiert, auf dass jeder die Balance finde mithilfe der Anspannungs-, Arbeits-, Ruhe- und Freizeitklötzchen.

Eine ziemlich bequeme Korbliege lädt zum Nichtstun ein, und schaut man nach oben, sieht man auf vorüberziehende Wolken: Die Gestalter von „Harz erfrischend“ haben alle multimedialen Register gezogen.

Lamazüchterinund Gartentherapeutin

In kurzen Videos kommen Verfechter unkonventioneller Therapien zu Wort: Eine Herbsleberin etwa, die mit Lamas Menschen hilft und sagt, „Tiere bewirken, dass der Mensch ins Tun kommt“, sich also bewegt, zu anderen Menschen Kontakt findet. Eine Gartentherapeutin erzählt von Senioren, die sich um Pflanzen kümmern und so „vom Gepflegten zum Pfleger“ werden. Nils Altner betont den Wert von Achtsamkeit, der Fähigkeit, „mit der Wirklichkeit in Beziehung zu treten, wie es die Sinne jetzt und hier wahrnehmen“.

Auch die Kurhistorie von Neustadt sowie die Bedeutung von Heilklima und Naturtherapien spielen in der Ausstellung eine wichtige Rolle. Foto: Marco Kneise

Auf dem Balkon des Verwalterhauses, der „Achtsamkeitsstation“ oberhalb des plätschernden Kappelbachs, ist es etwas anders ausgedrückt, ist von einem „von Augenblick zu Augenblick gegenwärtigem, nicht urteilenden Gewahrsein“ die Rede, „kultiviert dadurch, dass wir aufmerksam sind“.

Wer sich Zeit nimmt für solche Sätze, wer dann hineinlauscht und riecht in die Natur, der ist angekommen im Südharz.

Die Ausstellung ist außer Samstag täglich von 10 bis 15 Uhr geöffnet, nicht aber an Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember.