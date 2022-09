Neustadt feiert, singt und lacht

Neustadt. Luftkurort zelebriert urkundliche Ersterwähnung von 1372. Festumzug krönt proppenvolles Programm.

Zwei Dinge hatte sich Mario Kühn vor drei Monaten auf die Fahne geschrieben: Ortschaftsbürgermeister werden und das Wir-Gefühl im Dorf stärken. Während ersteres bekanntlich gelungen ist, legte der parteilose Ortschef für sein zweites Ziel an diesem Wochenende den Grundstein. Denn die Feierlichkeiten zum 650. Geburtstag Neustadts ließen die Einwohner des Luftkurortes zweifelsohne näher zusammenrücken. Das zeigte sich nicht nur schon in den Vorbereitungen, sondern auch in der Umsetzung des Ortsjubiläums.

Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (parteilos), Herrmannsackers Ortschaftsbürgermeister Dirk Bertram (parteilos), Ilfelds Ortschaftsbürgermeisterin Petra Gerlach (parteilos), Daniela Jaeger von der Tourist-Information und Ortschaftsbürgermeister Mario Kühn (parteilos) bei der Eröffnung der Feierlichkeiten Foto: Marco Kneise

Gefühlt war der ganze Luftkurort und noch viel mehr auf den Beinen. Nicht nur, um sich zu präsentieren, sondern auch, um an dem gut gefüllten Programm teilzunehmen oder Spaß zu haben. Dafür verwandelte sich die Burg Hohnstein und die Neustädter Kurpromenade vom Kirchplatz bis zum Gondelteich in eine abwechslungsreiche Besuchermeile, die vom Kneipp-Wassertreten bis hin zum Marmeladenwettbewerb für jeden etwas zu bieten hatten.

Die Kinder-Tanz-Truppe zeigte, was sie alles schon tänzerisch drauf haben. Foto: Marco Kneise

Dem Anlass entsprechend hatte auch Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (parteilos) bei der Eröffnung etwas zu bieten. Nämlich eine Urkunde aus dem Jahr 1678. Dem Jahr, in dem ein Großfeuer Neustadt bis auf drei Häuser komplett vernichtete. Das wiederum von Tim Schäfer entdeckte Dokument enthält die damals vom Grafen verbrieften Rechte der Neustädter, unter anderem zum Aufstellen eines Rolands. Klante überreichte die Urkunde Kühn mit den Worten. „Kannst ja mal drin schmökern, was Neustadt alles so noch vielleicht darf oder auch nicht.“

Hexen dürfen bei eine Festumzug in Neustadt nicht fehlen. Foto: Marco Kneise

Während Kühns anschließender Dankesrede, die sich vor allem an alle Vereine und Einwohner richtete, dankte er ausdrücklich Diana Jaeger von der Neustädter Tourist-Information. Denn sie sei es gewesen, die bei der Umsetzung des Ortsjubiläums federführend war.

Der Hohnsteiner Mittelalter-Verein hatte sich, wie könnte es auch anders sein, auf der Burg Hohnstein niedergelassen. Foto: Marco Kneise

Gelüftet ist nun auch das Geheimnis um den neuen Darsteller des Neustädter Rolands. Beim Festumzug durch den historischen Ort marschierte er direkt hinter Ortschef Mario Kühn, der diesen die Jahre zuvor darstellte. Doch mit dem Amt des Ortschaftsbürgermeisters legte er auch seinen roten Mantel ab. Den Part des Schildträgers hat nun Heiko Fuhrmann übernommen. Zusammen mit dem Gendarm alias Roland Gerlach, dem Nachtwächter Dudem, dargestellt durch Lothar Kaufhold und der Hexe, verkörpert durch Olaf Schökel, ergänzt er ab sofort die Neustädter Rolandgruppe. Die erste Feuertaufe bestand Fuhrmann mit Bravour. Ebenso wie Ortschef Mario Kühn, der das Ortsjubiläum als erste Bewährungsprobe meisterte.