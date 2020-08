Neustadt: Hohnstein steht unter den 200 besten Burgen Deutschlands

Burgen und Schlösser sind für viele Deutsche beliebte Ausflugsziele. Die Mitarbeiter vom Verbraucherportal Testberichte.de haben sich jetzt die Mühe gemacht, eine Million Online-Bewertungen von Besuchern auszuwerten. Sie berücksichtigten dabei jedoch nur Google-Rezensionen mit mindestens 100 Bewertungen. Aus den Daten erstellte das Verbraucherportal ein Ranking.

1020 Burgen und Schlösser sind aufgelistet. Darunter auch drei aus dem Landkreis Nordhausen. Einen starken Platz 194 erreicht die Burgruine Hohnstein bei Neustadt. 268 Besucher bewerteten sie mit durchschnittlich 4,6 Sternen. Der Verdacht liegt nahe, dass Hohnsteins hervorragendes Abschneiden vor allem ein Verdienst des Burggasthofes ist.

Das Schloss in Heringen belegt den Rang 717. Dort flossen die Meinungen von 170 Besuchern in die Wertung. Durchschnittlich stehen demnach für Heringen 4,4 Sterne zu Buche.

Mit Platz 972 von 1020 muss sich die Burg Lohra begnügen. Mit 4,1 Sternen war kein besserer Rang möglich. 186 Besucher haben die Anlage bewertet.

Die Felsenburg Neurathen in der Sächsischen Schweiz ist gegenwärtig die bestbewertete Burg in Deutschland. Es folgen die Burgruine Waldeck in der Oberpfalz und die Ruine Achalm bei Reutlingen in Baden-Württemberg.