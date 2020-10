Neustadt: Nur mit einem starken Team funktioniert Hochleistungsmedizin

André Cieslak packt die Gelegenheit beim Schopfe. Eine Landespolitikerin besucht seine Station. Das gibt es nicht alle Tage. Und so spricht der Krankenpfleger zur Gesundheitsministerin: „Mir wäre wichtig, dass man uns auch nach Corona nicht vergisst. Denn wir stehen hier jeden Tag an der Front.“ Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Ministerin Heike Werner (Linke) ist in die Neustädter Lungenklinik gekommen. Sie will persönlich den Mitarbeitern danken für deren herausragende Arbeit in den schwierigen Zeiten der Pandemie. Sie sei sehr beeindruckt vom Einsatz der Südharzer. Die Ministerin erinnert ans Frühjahr, als sich die Klinik aus eigenem Antrieb meldete, auch Schwerkranke aus anderen Regionen aufnehmen zu wollen. So kamen vier Patienten aus Frankreich nach Neustadt. Drei Männer und eine Frau.

„Wir haben alle vier Patienten lebend nach Hause gebracht“, blickt auch Chefarzt Bernd Kurz zurück. Darauf sei das Klinik-Team stolz. „Wir haben sehr um sie gekämpft“, schildert Kurz. Ein französischer Patient musste zweimal reanimiert werden.

Chefarzt Bernd Kurz führt der Ministerin die moderne Technik der Endoskopie vor. Foto: Marco Kneise

Die Ministerin nimmt sich die Zeit für einen Rundgang durchs Haus. Der Chefarzt zeigt ihr die moderne Technik in der Endoskopie. Eine große Investition, die sich gelohnt habe. Die diagnostischen Möglichkeiten bei der Tumorerkennung seien enorm verbessert worden.

Die Ministerin erfährt, dass die Lungenklinik über eines der größten Schlaflabore in Thüringen verfügt. Zudem stattet sie der Intensivstation einen Besuch ab. Unter den Patienten, um die sich die Neustädter Mediziner kümmern, sind aktuell auch zwei an Covid-19 erkrankte.

Die medizinisch-technische Ausstattung des Hauses sei auch in Zukunft eine große Herausforderung, weiß Klinik-Geschäftsführerin Elke Hirsch. Speziell die Beatmung sei „Hochleistungsmedizin“.

Ebenso wertvoll sei die Manpower. Die Lungenklinik könne sich auf ein starkes Team stützen, sagt die Chefin. Auf der Intensivstation spüren die Patienten Todesängste. Bei ihrer Rückkehr ins Leben genüge nicht allein der Pneumologe. Da benötige man ein ganzes Paket an medizinischen Kräften. Covid-19 zeige, wie wichtig Teamwork ist, unterstreicht Elke Hirsch.

„Ich weiß: Es ist nicht immer einfach, das Gesundheitssystem mit all seinen Höhen und Tiefen auszuhalten“, sagt die Ministerin. Sie animiert die Klinikmitarbeiter mehrfach, ihr Fragen zu stellen oder Probleme zu schildern. Zunächst traut sich niemand. Obwohl ein Thema längst nonverbal im Raum schwebt. Das spürt auch Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU) und fasst es in Worte: Was ist denn nun mit der Corona-Prämie für Mitarbeiter in Krankenhäusern?

Heike Werner nickt: Sie verstehe den Unfrieden. Die Politik habe etwas in Aussicht gestellt, was so nicht hundertprozentig realisierbar sei. „Das hätte man lieber lassen sollen.“ Leider könne das Land Thüringen allein diese Bonuszahlungen nicht stemmen. „Wir würden gern“, sagt die Ministerin. Dieser Schritt müsse aber vom Bund mitgetragen werden.

Dankbarkeit sei nur die halbe Miete, meint die Ministerin. Es sei auch wichtig, Dinge zu ändern, die nicht gut gelaufen sind. Man habe aus der Krise dieses Jahres gelernt, versichert Heike Werner. Um auf künftige Pandemien vorbereitet zu sein, müssen notwendige Utensilien in großen Mengen gelagert werden. „Damit es nie wieder passiert, dass nicht einmal genügend Atemschutzmasken für Krankenhäuser da sind“, betont die Ministerin.