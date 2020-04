Neustadt: Saisonstart nach Corona-Pause am Gondelteich

Der Kiosk am Gondelteich in Neustadt am Harz hat seit Samstag nach der Corona-Zwangsschließung wieder geöffnet. Zahlreiche Besucher erfreuten sich am Sonnenschein und nahmen auf den umliegenden Bänken mit dem gehörigen Mindestabstand Platz. Der Teich ist wieder mit Wasser gefüllt, die Boote stehen zum Ausleihen bereit. Hier werden sie von Stefanie Büssel geputzt. Sie bedient auch die Kunden am Kiosk.