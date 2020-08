Neustadt sucht 1000 Betten für internationales Treffen

Der Kurort Neustadt wird im Jahr 2022 erstmals das internationale Neustadttreffen ausrichten. Dieses Treffen aller Orte und Städte mit dem Namen „Neustadt“ wird dann zum 44. Mal stattfinden.

„Unser Neustadt hat die Chance sich selbst und die Region zu präsentieren. Wir erwarten mehr als 10.000 Gäste aus anderen Orten mit dem Namen Neustadt in Deutschland und Europa. Wir möchten unseren internationalen Gästen sowie Besuchern ein guter Gastgeber sein und planen für das Festwochenende vom 9. bis 11. September 2022 ein interessantes und abwechslungsreiches Programm“, freut sich Neustadts Ortschaftsbürgermeister Dirk Erfurt.

Noch sind knapp zwei Jahre Zeit, doch schon jetzt beginnen die Vorbereitungen: „Allein in Neustadt können wir unsere Gäste nicht mit Schlafplätzen versorgen“, sagt Erfurt. Er startet deshalb einen Aufruf unter dem Motto „Neustadt sucht Betten“. Aufgerufen sind alle Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen im Landkreis Nordhausen und darüber hinaus: Wer seine Betten für das Septemberwochenende 2022 schon fest einplanen lassen möchte, kann sich in der Neustädter Touristinformation melden. „Bei Frau Feyer laufen alle Fäden zusammen. Sie sammelt die Gastgeber, deren gemeldete Betten, Preise und vermittelt zwischen Gästen und Gastgebern“, erklärt Erfurt. Gesucht werden gut 1000 Gästebetten in Neustadt, Harztor und der Region. Auch Privatleute können ihre Gästezimmer gern zur Verfügung stellen. Neustadt in Europa ist die größte Städtefreundschaft und Städtepartnerschaft in Europa und umfasst aktuell 38 Städte, Gemeinden und Ortsteile mit dem Namen „Neustadt“ in neun Ländern, davon 27 in Deutschland, drei in der Tschechischen Republik und zwei in Österreich.

Gastgeber, die ihre Betten vermieten wollen, können sich an Frau Feyer, Tel.: 03 63 31 / 46 277 oder per E-Mail unter info@neustadt-harz.de wenden