Neustadt wünscht sich eine Zukunft für die Ladestation

Der Luftkurort wird seinem Status gerecht. Ob E-Bike oder E-Car-Sharing – das Dorf stand diesen Projekten in der Vergangenheit sehr aufgeschlossen gegenüber. Auch die vom Landkreis jetzt frisch erworbenen Elektrobusse rollen selbstverständlich durch den Ort. Neustadt ist moderner, als es auf den ersten Blick wirken mag.

Aber nun hat der lokale Tatendrang einen kleinen Dämpfer erhalten. Das E-Car-Sharing-Projekt ist beendet worden. Die Firma habe sich zurückgezogen, berichtet Ortsbürgermeister Dirk Erfurt (Grüne). Er bedauert das. Aber sein Blick richtet sich schon nach vorn.

Dirk Erfurt hofft auf die Unterstützung des Harztor-Bürgermeisters Stephan Klante (CDU). Der momentan verwaisten Elektro-Ladestation am Kirchplatz in Neustadt soll wieder Leben eingehaucht werden. Die Gemeindeverwaltung möge prüfen, so wünscht es sich Dirk Erfurt, „ob an dieser Stelle eine andere Ladesäule errichtet werden kann“. Auch in Zukunft sollte im Zentrum des Dorfes die Möglichkeit bestehen, Elektrofahrzeuge aufladen zu können.

„Die technischen Voraussetzungen sind ja da“, unterstreicht Dirk Erfurt pragmatisch. Es wäre doch gut zu prüfen, ob man die Station auch in Zukunft für die Elektromobilität nutzen kann.

Die Firma begründete ihren Rückzug mit der Corona-Krise. Aus wirtschaftlicher Sicht war das Projekt mit den Elektro-Leihwagen am Ende ein Verlustgeschäft. Deshalb zogen die Betreiber die Reißleine.

Zum ersten Advent sollPyramide vor der Kirche stehen

Corona wirkt sich in Neustadt auch auf Weihnachten aus. Der Markt ist abgesagt. Die geplante Meile hat mindestens ihren ersten Termin verloren. Wie Dirk Erfurt berichtet, soll zum ersten Advent wenigstens die Harzklub-Pyramide vor der Kirche aufgebaut werden. Außerdem will eine Jury das weihnachtlich am schönsten geschmückte Haus Neustadts wählen und auszeichnen.