Der Breitbandausbau in der Stadt Nordhausen führt in der kommenden Woche zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Neustadtstraße in Nordhausen wird halbseitig gesperrt

Nordhausen. Der weitere Breitbandausbau wirkt sich auf den Straßenverkehr im Stadtgebiet aus.

Der Breitbandausbau in Nordhausen nimmt weiter Fahrt auf. Die Neustadtstraße wird Anfang nächster Woche vom Kreisel aus halbseitig gesperrt, kündigt die Stadtverwaltung an. Hier wird der Schacht vor dem St.-Jakob-Haus ausgetauscht. Die Durchfahrt von der Grimmelallee zur Rautenstraße bleibt für die Bauzeit gewährt. Der Verkehr von der Rautenstraße wird über die Arnoldstraße und Grimmelallee umgeleitet. Die Heinrich-Zille-Straße und der Lohmarkt können vom Anliegerverkehr beidseitig befahren werden. In der Neustadtstraße wird die Haltverbotszone für das Baufeld erweitert. Die Bauzeit beträgt drei Wochen und soll Ende Juli abgeschlossen sein. Voll gesperrt wird die Altendorfer Kirchgasse vom Altendorf bis Kirche.