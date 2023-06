Ein spektakuläres Höhenfeuerwerk bildete 2020 den krönenden Abschluss für die Show „Teich in Flammen“ in Neustadt.

Neustädter Gondelteich steht am Samstag in Flammen

Neustadt. Spektakuläre Show mit Pyrotechnik steigt am 24. Juni. Ab 17.30 Uhr gibt es ein buntes Programm.

Am Samstag, 24. Juni, ist es wieder soweit: Der Neustädter Gondelteich wird in Flammen stehen. „Beim ,Teich in Flammen’ gibt es spektakuläre Darbietungen aus dem Reich der Pyrotechnik zu bestaunen“, verspricht der Veranstalter, die Muth & Hofmann GbR aus Harztor. Eine der „schönsten Open Air-Locations“ im Südharz wird dann im Lichtermeer eines großen Höhenfeuerwerkes erstrahlen.

Vor dem Feuerwerk gibt es noch genug Zeit, um ein Fest für die ganze Familie zu feiern. Ab 17.30 Uhr findet ein Rahmenprogramm mit Feuershow, Show und Moderation und vieles mehr statt. Auf der Open Air-Bühne wird die Partyband Empire ab 20 Uhr für beste Stimmung sorgen.

Damit auch die Kleinsten ein Feuerwerk erleben können, bevor es für sie ins Bett geht, wird kurz nach Sonnenuntergang ein Kinderfeuerwerk gezündet. Alle Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Am Sonntag, 25. Juni, ist der Entertainer und Vollblutmusiker Achim Großmann ab 14 Uhr on Tour am Gondelteich mit seinem Programm aus Schlager, Pop, Country und Rock. Dazu gibt es Bier vom Fass, Bratwurst vom Grill, Kaffee und hausgemachten Kuchen.