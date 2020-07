Das erste große Sommerfest im Südharz wurde am Samstag mit „Teich in Flammen" in Neustadt gefeiert. Ein spektakuläres Höhenfeuerwerk bildete den krönenden Abschluss.

Neustädter Gondelteich steht in Flammen

Auf die erste große Party im Südharz nach Corona haben viele sehnsüchtig gewartet. Am Samstag war es soweit. Der Neustädter Gondelteich stand in Flammen, so der Titel des Sommerfestes, das mit 400 Besuchern eine große Anziehungskraft ausübte. Denn am Abend erhellten viele Fackeln den Teich, ehe ein kleines Feuerwerk für die Kinder und eine große Pyro-Show für die Erwachsenen den krönenden Abschluss bildeten.

Zuvor fand ab 14 Uhr ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie statt. Der erste Nukki-Baum wurde zudem eingeweiht und damit eine Tradition aus Dänemark aufgegriffen. Auf der Open-Air-Bühne war Susi Platte am Abend für beste Laune zuständig. Als besondere Gäste begrüßte sie das Duo Kevin Neon und Sandra. Ein gelungener Abend nach der langen partylosen Zeit.

Spektakuläres Feuerwerk bei "Teich im Flammen" in Neustadt Spektakuläres Feuerwerk bei "Teich im Flammen" in Neustadt "Teich in Flammen“ hieß es am Samstag mit spektakuläreren Darbietungen aus dem Reich der Pyrotechnik am Teich in Neustadt.Eine der schönsten Open Air Locations im Südharz erstrahlt im Lichtermeer eines großartigen Höhenfeuerwerkes. Foto: Sven Gämkow

