Neustadt. Im Rahmen des traditionellen Weihnachtssingens am Sonntag in Neustadt können sich Besucher typisieren lassen.

Neustädter starten erneut Hilfsaktion für Krebspatienten

An diesem Wochenende haben Interessierte in Neustadt die Gelegenheit, vor dem Weihnachtsfest noch etwas Gutes zu tun. Im Rahmen des traditionellen Weihnachtssingens am Sonntag am Hotel Ratskeller findet erneut eine große Typisierungsaktion des Vereins für Knochenmark- und Stammzellspenden (VKS) mit Sitz in Dresden statt.

Dass die Neustädter gerne helfen, haben sie schon einmal im Sommer dieses Jahres unter Beweis gestellt. Damals hatte es auf Initiative von Neustadts Ortschaftsbürgermeister Dirk Erfurt (pl) schon einmal eine Typisierungsaktion gegeben, mit der ursprünglich der an Leukämie erkrankten, zweifachen Mutter Katharina Steinert aus Neustadt im Eichsfeld geholfen werden sollte. Da für sie kurzfristig ein Spender gefunden wurde, ließen sich die Neustädter und auch Gäste – darunter Spieler von Wacker 90 Nordhausen – stattdessen für die fünfjährige Elaine aus Borkwalde in Brandenburg typisieren. Auch für das Mädchen konnte inzwischen ein Spender gefunden werden. Doch neben Katharina Steinert und Elaine gebe es weitere Patienten, die noch immer auf der Suche nach ihrem Lebensretter sind, so VKS-Sprecherin Katja Bollmann. Das hat Ortschef Dirk Erfurt auf die Idee gebracht, den Verein nun doppelt zu unterstützen. Dafür konnte er auch Ratskeller-Chef Frank Pojtinger gewinnen. „Der Verein bekommt bei dem kleinen Weihnachtsmarkt vor dem Hotel eine eigene Bude, wo er sich präsentiert“, erläutert der Ortschef. Laut Katja Bollmann verkauft der VKS an die Besucher Glühwein und klärt über das Thema Typisierung auf. „Auch Geld kann gespendet werden“, meint sie. Denn jede Typisierung kostet 40 Euro. Wer sich als Stammzellspender registrieren lassen möchte, kann dies direkt im Ratskeller tun. Dort erwarten Vereinsmitglieder die Freiwilligen mit Wattestäbchen, mit denen die benötigten Gewebeproben aus der Mundschleimhaut entnommen werden. Der ganze Vorgang dauert insgesamt 60 Sekunden. „Registrieren lassen kann sich jeder, der zwischen 17 und 55 Jahren alt ist“, ermutigt Katja Bollmann. Alle Daten werden anschließend im Zentralen Knochenmarkspender-Register Deutschlands (ZKRD) gespeichert. Sobald festgestellt wird, dass Gewebemerkmale zu denen eines Leukämiepatienten passen, nimmt das ZKRD mit der Spenderdatei Kontakt auf, bei der sich derjenige typisieren ließ. Diese kontaktiert den Spender, der dann bei seinem Hausarzt eine Blutprobe abgibt. Wenn alles in Ordnung ist, können Stammzellen gespendet werden. Das passiert ähnlich wie bei einer Plasmaspende. „Zweimal hat es ja bereits geklappt. Vielleicht können wir auch dieses Mal jemandem in der Welt helfen“, hofft Dirk Erfurt. Neben der Typisierungsaktion wird den Besuchern beim Weihnachtssingen einiges geboten. Die Veranstaltung wird 14 Uhr durch die Jagdhornbläser und den Kirchenchor eröffnet. Um 15.30 Uhr tritt die Weihnachtsmarktinitiative aus Herrmannsacker auf. Danach gehört die Bühne ab 17 Uhr dem Kindergarten und der Trachtengruppe. Ab 18.30 Uhr sorgen Sängerin Nee-Sky Desol, das Duo M&M, das Nilsen-Projekt, das Duo-Beatless und die Walter-Mitty-Blues-Band für Stimmung. Das Neustädter Weihnachtssingen rund um den Ratskeller findet am Sonntag, dem 22. Dezember, ab 14 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Die Typisierungsaktion findet den ganzen Nachmittag über statt.