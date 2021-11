Neustädter „Stollenkönig“ bereitet Naschwerk für den Advent

Konditormeister Christian König von der Konditorei König in Neustadt am Harz im Landkreis Nordhausen streut Puderzucker über die Butterstollen.

Neustadt. Neustädter Konditorei König verwendet noch heute das traditionelle Rezept für den ausgezeichneten Stollen.

Ohne das traditionelle Naschwerk ist die Adventszeit nur halb so schön. Daher haben Neustadts Konditormeister Christian König (im Bild) und sein Vater Ulrich, wie seine Südharzer Bäckerkollegen, derzeit alle Hände voll zu tun. Auch am Donnerstag setzte der Meister den Teig für sein ausgezeichneten Butterstollen an, die zur vorweihnachtlichen Zeit wie warme Semmeln weggehen. Heute noch nutzt er das Rezept, das sein Opa Heini König dereinst an seinen Vater und dann wiederum an ihn weitergab. mck