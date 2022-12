Neustart für die Nordhäuser Wolfacademy

Lutz-Volker Genzel verbrachte viel Zeit in seiner geliebten Hundeschule am Schurzfell. Die übernahm er vor zehn Jahren.

Nordhausen. Nach dem Tod von Betreiber Lutz-Volker Genzel übernimmt eine Angestellte die Hundeschule.

Für seine Hundeschule am Schurzfell hat Lutz-Volker Genzel gelebt. „Sie war sein Baby“, bringt es Ehefrau Anett Siegert-Genzel auf den Punkt. Bis zu seinem Tod am 31. August 2022 hat sich der 63-Jährige unermüdlich um seine Wolfacademy gekümmert und vielen Hundebesitzern in der Region mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Eine kurze, schwere Krankheit reißt ihn plötzlich aus dem Leben. Er hinterlässt eine große Lücke – nicht nur in der Hundeschule.

Wie es mit der Wolfacademy nach seinem Ableben weitergehen soll, legt Lutz-Volker Genzel noch zu Lebzeiten fest. Er wünscht sich, dass seine Angestellte Luisa Luczak die Hundeschule übernimmt. Ehefrau Anett setzt alles daran, seinen letzten Willen zu erfüllen. Jede Menge Papierkram muss dafür bewältigt werden. Besonders heikel: Es gibt kein Testament. „Dazu ist er einfach nicht mehr gekommen“, so die Nordhäuserin. Das habe die Übertragung erschwert. Doch nun ist alles soweit geklärt. Sie selbst kann das Baby ihres verstorbenen Mannes nicht übernehmen. „Ich bin beruflich eingebunden, würde es zeitlich nicht schaffen“, sagt die 57-Jährige. Dennoch werde sie am Schurzfell noch anzutreffen sein.

Hundeschule wird im Sinne des Verstorbenen weitergeführt

Gern erinnert sich die Nordhäuserin daran zurück, wie vor zehn Jahren alles begann. Ihr Lutz übernimmt vom damaligen Pächter das Gelände und gestaltet es um. Der Hundeliebhaber bietet Trainings- und Spielstunden an, eröffnet eine Hundetagesstätte und eine Hundepension. Immer an seiner Seite: seine Frau Anett. Sie unterstützt ihn bei seinem Hobby und hilft in der Hundeschule aus, wo sie kann. „Ich bin die gute Seele“, sagt die 57-Jährige und lacht.

Das Angebot der Wolfacademy wird gern angenommen. Lutz-Volker Genzel stellt Mitarbeiter ein, die ihn bei seiner Arbeit unterstützen. 2015 stößt Luisa Luczak dazu. „Die beiden haben sich auf Anhieb verstanden“, blickt Anett Siegert-Genzel zurück. Schnell entwickelt sich zwischen der gelernten tiermedizinischen Fachangestellten und dem Betreiber der Wolfacademy eine innige Freundschaft.

Die 29-Jährige muss nicht lange überlegen, ob sie das Erbe antritt. Sie führt die Hundeschule nun seit dem 1. September im Sinne von Lutz-Volker Genzel weiter. „An dem Angebot wird sich nichts ändern. Es kommen aber auch einige neue Sachen hinzu“, sagt sie. So werde es unter anderem künftig Wochenend-Seminare zu einem speziellen Thema geben. An diesem Samstag, dem 10. Dezember, haben Interessierte die Möglichkeit, die Hundeschule bei einer Weihnachtsspielstunde näher kennenzulernen.