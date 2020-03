Das Konzept der Hochschule in Nordhausen geht auf: Der erste Maschinenbau-Absolvent ist nach seiner Praxis-Phase in einem regionalen Unternehmen übernommen worden. Im Bild (von links): Folker Flüggen von der Hochschule, Maschinenbau-Absolvent Nico Stang sowie Marco Buchmann und Andreas Benkstein von der Dekra.

Nordhausen. Nach seinem Praxissemester bei der Dekra in Nordhausen wurde der Hochschulabsolvent bei der regionalen Prüfgesellschaft fest angestellt.

Nico Stang ist erster Maschinenbau-Absolvent der Hochschule in Nordhausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nico Stang ist erster Maschinenbau-Absolvent der Hochschule in Nordhausen

Seit dem Wintersemester 2016 bietet die Nordhäuser Hochschule auch den Studiengang Maschinenbau an – mit dem Ziel, technisch-interessierte junge Menschen in der Region zu halten, indem ihnen hier vor Ort ein Studium mit Verbindung zur regionalen Wirtschaft geboten wird. Nun hat der erste Maschinenbaustudent sein Studium erfolgreich beendet und ist bei der Dekra in Nordhausen angestellt.

Nico Stang wollte gern Maschinenbau studieren, dafür aber ungern die Region verlassen. Jetzt ist er der erste Absolvent der Hochschule in diesem Studiengang. Neben dem regionalen Aspekt überzeugte ihn auch die Leidenschaft des Studiendekans Folker Flüggen. „Es ist einfach ein großer Unterschied, wenn Professoren nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch Erfahrungen aus der Praxis weitergeben können,“ erklärte Stang. Der Praxisbezug und die Vielfalt der beruflichen Perspektive haben ihn von Anfang an am Studium fasziniert, daher war die Dekra als Betrieb für das Praxissemester für ihn reizvoll.

Seine Bachelor-Arbeit schrieb er zum Thema „Typenspezifische Genehmigung einer Austausch-Abgasanlage“ – ein Thema, das durch den Abgasskandal aktuell von großem Interesse ist. Der Auftrag hierfür stammte ebenfalls aus der Region. Die Firma Zinram aus Ellrich beschäftigt sich mit der Konstruktion und dem Bau von Abgasanlagen für unterschiedliche Fahrzeugtypen und wollte eine optimierte Abgasanlage, konkret die Downpipe mit Sportkatalysatoren, auf die gesetzlichen Vorschriften hin geprüft haben. Stang führte Messungen und Analysen an einem umgebauten Golf 6 GTI durch.

Die Dekra-Außenstelle in Nordhausen sei stolz darauf, den ersten Maschinenbau-Absolventen zu übernehmen, betonte Filialleiter Andreas Benkstein. Nach der Schließung der IFA waren einige IFAraner zur Dekra gekommen, die zu DDR-Zeiten ihren Abschluss traditionell an der Ingenieurschule für Landtechnik erworben haben, auf deren Standort sich heute die Hochschule befindet.