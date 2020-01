Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Niedergebra bekommt neuen Paketshop

Die Deutsche Post DHL eröffnet am Montag, dem 20. Januar, im Geschäft „DGS Der Getränkespezialist“ in der Halle-Kasseler-Straße 203a in Niedergebra einen neuen DHL-Paketshop. Das teilte das Unternehmen mit. Der neue Shop hat von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Mit der Eröffnung baue die Deutsche Post die Zahl ihrer Standorte für die Paketeinlieferung weiter aus, heißt es in der Mitteilung weiter. In dem Shop können die Kunden frankierte Päckchen, Pakete und Retouren abgeben. Zudem werden dort Brief-, Paket- und Einschreibemarken verkauft.