Niedergebras Grundschulleiter: Präsenz der Hausmeister ist beschämend

Harsche Kritik an den Hausmeisterleistungen in seiner Schule hat Niedergebras Grundschulleiter Uwe Lautenbach im Kreistag erhoben. Vor einigen Jahren wurden die Leistungen an die kreiseigene Service-Gesellschaft übertragen. Seitdem sinke die Präsenzzeit der Hausmeister fortwährend, klagte er. Zu Beginn des Schuljahres, also in einer arbeitsamen Zeit, habe er nur eine Präsenz von 30 bis 40 Minuten täglich im Schnitt gezählt. „Das ist beschämend.“

Landrat Matthias Jendricke (SPD) verwies auf die vielen kleinen Schulstandorte. Wolle man die personell besser ausstatten, steige die Schulumlage für Gemeinden. Zudem mache der Arbeitsschutz für immer mehr Tätigkeiten zertifizierte Facharbeiter nötig. Aber er suche nach Wegen der Optimierung, machte Jendricke Hoffnung.