Niedersachswerfen: Weihnachtswald wächst im Kirchhof

Tim Dorndeck aus Neustadt hängt seinen gebastelten Schmuck an den Fußballerbaum.

In Niedersachswerfen hat sich der Kirchhof in einen kleinen Weihnachtswald verwandelt. Weil in diesem Jahr kein Weihnachtsmarkt stattfinden kann, hatte der Ortschaftsrat die Idee, dass jeder die Möglichkeit bekommen sollte, rund um die Kirche einen geschmückten Baum aufzustellen.

Von der Resonanz ist Ortsbürgermeisterin Katrin Schönemann (parteilos) begeistert. „Ich freue mich, dass die Idee so gut angenommen wird“, sagt sie. „Für die Baumspenden möchte ich mich bedanken bei Michael Becker aus Krimderode, beim Herkules-Markt und bei Waldemar Gründler, der den großen Adventskranz gebastelt hat.“ An dieser besonderen Aktion haben sich bisher unter anderem die Grundschule und die Regelschule, der Arreé-Traditionsverein, die Pension Arreé-Bettchen, der Kindergarten „Wirbelwind“, die Feuerwehr, die Marien-Apotheke, der Brieftauben-Verein, Laden- und Bistro Ines Schütz, der Ortschaftsrat und einige Privathaushalte beteiligt. Der Bauhof hat einige der Ständer gebaut und einen Teil der Bäume abgeholt.

Auch die Spielgemeinschaft Harztor des Sportvereins Hannovera hat einen eigenen Baum, den die Mädchen und Jungen der G-Junioren am Sonntag mit gebasteltem Schmuck verschönert haben. „Weil wir in diesem Jahr keine Weihnachtsfeier organisieren konnten, ist heute auch der Weihnachtsmann mit vor Ort“, berichtet Heiko Hieronymus. Der Hannovera-Vereinsvorsitzende freut sich, dass fast alle 29 Kinder mit ihren Eltern gekommen waren. Nacheinander durften die Kinder zum Weihnachtsmann, der einen Sack voller Geschenke mit dabei hatte.

Noch ist Platz auf dem Kirchhof. „Wer Lust hat, einen Baum aufzustellen, kann das auch in den kommenden Tagen noch tun“, sagt Katrin Schönemann. Am Montag hat sich der Schützenverein gemeldet, der auch einen Baum aufstellen möchte. Der Weihnachtswald kann bis zum 6. Januar besichtigt werden. Wer seinen Baumschmuck wiederhaben möchte, sollte diesen Anfang Januar abschmücken. Den Baum entsorgt die Gemeinde.