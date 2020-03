Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Niedersachswerfer Regelschule schließt für zwei Tage wegen Corona-Krise

Es ist eine vorsorgliche Entscheidung vor dem Hintergrund der Corona-Krise: Am Montag und Dienstag nächster Woche bleibt die Regelschule in Niedersachswerfen geschlossen. „Die hygienischen Bedingungen in unserer Schule sind nicht ausreichend“, begründet Schulleiter Hans-Peter Köthe seine Entscheidung.

Statt einst vier bis fünf Reinigungskräften gebe es derzeit nur noch eine. „Für sie allein ist es nicht zu schaffen“, so Köthe. Selbst gemeinsam mit dem Hausmeister nicht. „Ich habe eine Fürsorgepflicht für meine Schüler und Lehrer“, bittet er um Verständnis. 15 Lehrer gehören zum Kollegium, drei seien ab Montag krank gemeldet.

Die Eltern aller 213 Fünft- bis Zehntklässler seien mittels Brief informiert worden. Können diese die Betreuung ihrer Kinder zuhause nicht gewährleisten, sei dies in der Schule zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr möglich. „Den Eltern wurde auch mitgeteilt, dass nicht die Großeltern einspringen sollten“, sagt Köthe mit Blick auf die über 60-Jährigen als Corona-Risikogruppe.

Am Montag will er mit den anderen Lehrern besprechen, wie es ab Mittwoch weitergeht. Möglicherweise könnten dann zumindest einzelne Klassen unterrichtet werden.

Immer weniger Blutspender wegen Corona-Krise

Der Blutspendedienst am Südharz-Klinikum bekommt die Folgen der Angst vor dem Corona-Virus zu spüren. „Wir verzeichnen einen deutlichen Rückgang der Spenderzahl“, sagt Sprecher Sven Köhn am Freitag. Er erklärt sich dies damit, dass die Leute weniger oft das Haus verlassen, das öffentliche Leben zumindest eingeschränkt ist. Außerdem lasse man grundsätzlich jene, die in den letzten vier Wochen im Ausland waren, nicht Blut spenden.

Der Bedarf nach Blutkonserven sei infolge der Corona-Krise zwar nicht gestiegen. Weniger Spenden aber können auch in dieser Situation schnell einen Mangel herbeiführen.

Allein bis Ostern hat der Blutspendedienst 18 Termine in den Landkreisen Nordhausen und Kyffhäuser anberaumt. „Diese finden bis auf Weiteres statt“, hofft Sven Köhn auf eine rege Beteiligung. Dass im Kyffhäuserkreis angesichts mehrerer bestätigter Corona-Fälle alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen untersagt sind, stehe den dortigen Blutspendeterminen nicht entgegen. „Gleichzeitig werden nicht so viele Menschen zusammenkommen.“

Vorsorglich abgesagt allerdings hat er am Freitag die für den 14. März geplante Blutspendemöglichkeit in der Obergebraer Arztpraxis. „Parallel läuft dort der Praxisbetrieb, da wollen wir die gesunden Spender keinen Risiken aussetzen“, erklärt Köhn die Vorsichtsmaßnahme. Mit Ortsbürgermeister Michael Stoff (Linke) werde derzeit nach einem Ausweichquartier im Dorf gesucht.

Auch in Ilfeld und Urbach stellen Allgemeinärzte Praxisräume dem Blutspendedienst zur Verfügung. In diesen Fällen allerdings ist im betreffenden Zeitraum kein Praxisbetrieb mehr.

Auf unbestimmte Zeit verschoben hat der Blutspendedienst unterdessen die Ehrung langjähriger Spender. Ursprünglich war diese für den 24. April vorgesehen.

Kirche verschiebt nicht nur Harzblick-Wandermarathon

Auseinandergesetzt hat sich zwischenzeitlich auch der Kirchenkreis Südharz mit der Corona-Krise. Da eine Risikoabschätzung derzeit nicht möglich sei, sind im Kirchenkreis alle Mehrtagesveranstaltungen abgesagt worden, beispielsweise das Konfifestival. Der Harzblick-Wandermarathon wurde auf 2021 verschoben. Ebenso wie alle Veranstaltungen mit Kindern, die einen größeren Umfang haben, wie die Kinderbibeltage und der Bibelpokal. „Wir können nur bitten, in Absprache mit dem Gemeindekirchenrat zu überlegen, welche Veranstaltungen in welcher Form stattfinden können“, richtet sich Superintendent Andreas Schwarze an die Gemeinden.

Alle Gottesdienste abzusagen, dafür gebe es im Moment noch keinen Grund, so Superintendent Schwarze. Sehr wohl aber müsse reiflich überlegt werden, inwieweit man Menschen und sich selbst einem Risiko aussetzt. „Wenn Schulen und Kindergärten geschlossen werden, dann wäre das ein Indikator, auch bei den Gottesdiensten und Kinderstunden zu reagieren“, schaut Superintendent Andreas Schwarze voraus.

Aktuell rät er, beim Abendmahl auf das Eintauchen der Hostie in den Kelch zu verzichten, das Coronavirus allein schon über den Kontakt der Hand mit der Hostie übertragen werden kann. Und: Auf den Friedensgruß oder das Händereichen nach dem Abendmahl sei zu verzichten.

Hochschule hat seit voriger Woche Maßnahmenplan

Bereits am 4. März hatte die Hochschule Nordhausen einen Maßnahmenplan zur Covid-19-Pandemie aufgestellt. „Wir versuchen, uns gut vorzubereiten, um auch bei einer weiteren Verbreitung der Pandemie geeignete Maßnahmen treffen zu können“, sagt Präsident Jörg Wagner.

Im Maßnahmenplan ist in 13 Punkten aufgelistet, wie sich das Personal und die Studenten im Fall einer nachgewiesenen Infektion bei einem Hochschul-Mitglied zu verhalten haben. „Es gibt verschiedene Möglichkeiten. So kann die Teilnahme an Vorlesungen online in einen virtuellen Raum verlegt werden. Das ist technisch machbar“, nennt Wagner ein Beispiel. Es könne aber auch das Semester nach hinten verlegt werden. „Wir haben verschiedene Szenarien diskutiert und versuchen, diese so weit es geht vorzubereiten.“

Sollte eine Corona-Infektion bekannt werden, tritt sofort ein siebenköpfiger Krisenstab zusammen. Dieser treffe die weiteren Entscheidungen.

Diese Veranstaltungen sind abgesagt:

Für den Landkreis Nordhausen gilt bis 10. April, dass bei öffentlichen Veranstaltungen mit über 100 Menschen Adresslisten mit Teilnehmern geführt werden müssen, inklusive deren Telefonnummer und gegebenenfalls Sitzplatz, um bei einem möglichen Infektionsfall die Suche nach Kontaktpersonen zu erleichtern. Diese Listen sind vier Wochen aufzubewahren. Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern sind abzusagen. Das hat Konsequenzen:

Blaulichttag der Polizei in Nordhausen (14. März): fällt aus

Blutspendetermine in der Praxis Dr. Uhlig in Obergebra (14. und 17. März): fallen aus

Konzerte des Jazzclubs Nordhausen am 14., 21. und 28. März sowie am 18. April: fallen aus

Veranstaltungen und Führungen in der Traditionsbrennerei (alles bis auf Weiteres): fallen aus (Rundgänge mit Multimediaguide für Einzelgäste sind weiter täglich 10 bis 16 Uhr außer montags möglich)

Lesung mit Felix Leibrock in Urbach (20. März): bis auf Weiteres verschoben

Jägerball der Kreisjägerschaft (21. März): bis auf Weiteres verschoben

Frühlingskonzert mit dem Elternchor „Viva la musica“ im Rosarium Sangerhausen (28. März, 15 Uhr): fällt aus

Jahreshauptversammlung der Kreisjägerschaft (4. April): bis auf Weiteres verschoben

Hauptversammlung der Hegegemeinschaft Rotwild (4. April): bis auf Weiteres verschoben

Nordhäuser Kulturnacht (25. April): verschoben auf den 3. April

Harzblick-Wandermarathon (April). bis auf Weiteres verschoben

Osterfeuer der Landgemeinde Harztor: fallen aus