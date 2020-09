Niedersachswerfer Regelschule schreit nach Generalsanierung

Niedersachswerfens Schulleiter Hans-Peter Köthe weiß um die vielen feuchten Stellen an seiner Regelschule, die selbst an den Dachflächen zu sehen sind.

Hans-Peter Köthe will nicht undankbar erscheinen: Von den 1,6 Millionen Euro, die der Kreis mit Landesförderung in die Generalsanierung der Turnhalle steckt, schwärmt Niedersachswerfens Regelschulleiter in höchsten Tönen. Bei einem Rundgang im Schulhaus macht er gar auf moderne Fenster und jeden Klassenraum in gutem Zustand aufmerksam. Und doch sind da die vielen Schandflecke, die ihn missmutig stimmen.