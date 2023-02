Niedersachswerfer Töpferin öffnet Werkstatttüren

Niedersachswerfen. Kerstin Wiegandt lässt Neugierige auch an ihrer Töpferscheibe sich selbst ausprobieren.

Das Interesse an der alten Handwerkskunst des Töpferns zu wecken, haben sich die Mitglieder der Zunft zum Ziel eines jeden jährlichen Tags der offenen Tür gemacht. Dieser ist für den 11. und 12. März geplant. Die Niedersachswerferin Kerstin Wiegandt öffnet ihre Töpferei in der Albert-Kuntz-Straße 3 „earlybird – reine Formsache “ am Samstag von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Neugierige führt sie gern durch ihre Werkstatt und zeigt, wie aus schweren Tonblöcken zarte Unikate entstehen. Wer Lust hat, kann sich an der Töpferscheibe ausprobieren. Seit acht Jahren hat Wiegandt ihre Töpferei in Niedersachswerfen. Ihre Töpferware zeichnet sich durch klare Formensprache aus. Markant sind die weißen oder pastellfarbenen Glasuren.