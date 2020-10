Niedersalzaer Begegnungshaus Jojo erfindet sich neu

Anja Finke, Iris Großmann und Sonja Schneider (von links) von den Johannitern in Nordhausen vor dem markanten Begegnungshaus Jojo in Niedersalza. Der ehemalige Jugendclub soll fortan allen Generationen offen stehen.

Nordhausen. Ehemaliger Jugendclub am Hüpedenweg in Nordhausen soll alle Generationen zusammenbringen.

Der Jugendtreff der Johanniter am Hüpedenweg 10 erfindet sich neu. Der bitte was? Und bitte wo? „Das Jojo in Niedersalza ist den Leuten wohl eher ein Begriff“, antworten diesen Fragen lächelnd Iris Großmann, Sonja Schneider und Anja Finke vom Verein der Johanniter-Unfall-Hilfe. Dank ihnen erlebt der Treffpunkt in einem alten Siedlerhaus am ehemaligen IFA-Gelände dieser Tage eine Frischzellenkur.