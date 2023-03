Niedersalzaer fühlen sich abgehängt: Junge Familien vermissen Spielplatz

Am Schwalbenweg von Niedersalza gibt es einen Spielplatz. Nur reicht dieser längst nicht für die gesamte Siedlung, kritisieren Ronny Schäfer (hier mit Tochter Hannah) und Daniela Betzelberger.

Niedersalza. Die Bewohner verweisen auf eine wachsende Kinderzahl in ihrer Siedlung – und machen Vorschläge für mögliche Standorte. Denn außer einer kleinen Spielecke gibt es nichts für Kinder in dem Nordhäuser Stadtteil.

Einen zweiten Spielplatz wünschen sich die Niedersalzaer in ihrem Viertel. „Für 650 Wohneinheiten gibt es bei uns nur einen Spielplatz am Schwalbenweg mit einer Schaukel, einer Wippe und einer Balancierstrecke. Wenn sechs Kinder drauf sind, ist der Spielplatz voll“, argumentiert Ronny Schäfer, Vorsitzender des Siedlerverbands. Und: Weit und breit gibt es keine Alternativen: „Der nächste Spielplatz ist auf dem Petersberg.“

Er wies im jüngsten Stadtrat darauf hin, dass es in der Siedlung binnen der vergangenen fünf Jahre einen Zuwachs von jungen Familien mit Kindern von über 20 Prozent gegeben hat. Wichtig sei ein zusätzlicher Spielplatz auch wegen der Verkehrssituation: „Die Autofahrer sind immer rasanter unterwegs.“ An das Tempo-30-Limit hält sich längst nicht jeder.

Ronny Schäfer und seine Mitstreiter können sich einen Spielplatz gut an der Straße „Paul-Urban-Siedlung“ vorstellen, und zwar dort, wo sich beide Fahrspuren eine Grünfläche rahmen. Eine Alternative könnte eine zurzeit zugewachsene Fläche zwischen Salza und Straße „An der Salza“ sein. Der Siedlerverband sei zur künftigen Pflege bereit, meint Schäfer.

Mit dem Anliegen konfrontiert, mochte Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) nichts versprechen. Doch wies er darauf hin, dass der Wunsch „zur richtigen Zeit vorgetragen werde“, beginne doch gerade die Haushaltsdebatte.

Stempeda wartet seit Jahren auf versprochene Investition

Sogleich erinnerte Stempedas Ortsteilbürgermeister Riccardo Roßmell (parteilos) an die geplante Spielplatzerweiterung in seinem Dorf. Es sei noch immer nichts passiert, obwohl schon ab 2021 in drei Jahresscheiben gebaut werden sollte. „Wir brauchen ein Konzept, mit diesem könnten wir Spenden sammeln gehen“, sagte er. Würde die Stadt ihm ein Budget nennen, könnte ein Ideenwettbewerb folgen. Zurzeit gibt es auf dem Stempedaer Spielplatz nur eine Kletterkombination mit kleiner Rutsche und Schaukel.

Oberbürgermeister Buchmann vernahm die Forderung und verwies auf den Stadtrat. Der entscheide über den Haushalt. Die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker also müssen in diesen die nötigen Gelder einstellen. Die Stadtverwaltung ihrerseits hat in ihrem Haushaltsentwurf pauschal 100.000 Euro für Spielplätze vorgesehen. Buchmann ahnt, dass dies nicht reicht: „Wir haben mehr Anforderungen als Geld.“