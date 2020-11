Noch keine Lösung für Osterfeuer

Ein Haufen aus Baumstämmen und Ästen wie hier am Waldbad in Ellrich lagert auch in Sülzhayn. Doch das Osterfeuer kann derzeit nicht abgebrannt werden.

Was wird aus dem Osterfeuer am Schützenplatz in Sülzhayn? Mit dieser Frage befassten sich die Mitglieder des Ortschaftsrates in ihrer Sitzung am Dienstag. Im April konnte das Feuer wegen der Corona-Pandemie nicht angezündet werden. „Aber jetzt können wir es ebenfalls nicht abbrennen, weil die für die Sicherheit zuständige Feuerwehr aufgrund der Corona-Bestimmungen nur zu richtigen Einsätzen ausrücken darf“, schilderte Günter-Michael Tesch vom Ortschaftsrat das Problem. Außerdem hätten einige Igelfamilien ihr Winterquartier in dem Ast- und Buschwerk aufgeschlagen, gibt er zu bedenken. Eine Lösung sei noch nicht gefunden.